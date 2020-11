Tuan Tigabelas Janjikan Kejutan di Konser Virtual This Is My Wave

Jumat, 27 November 2020 | 19:58 WIB

Oleh : Elvira Anna Siahaan / EAS

Musisi Tuan Tigabelas tampil dalam konser virtual This Is My Wave, Jumat 27 November 2020. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Konser virtual This Is My Wave memasuki episode ke-8 akhir pekan ini. Berbeda dengan deretan musisi kolaborator di edisi-edisi sebelumnya, kali ini This Is My Wave mengusung genre hiphop dengan menghadirkan salah satu rapper terbaik Indonesia, Tuan Tigabelas. Rapper yang juga pebasket streetball ini menjanjikan sejumlah kejutan dan aksi berbeda dalam penampilannya di This Is My Wave Concert yang akan disiarkan secara streaming pada Jumat 27 September 2020 pukul 20.00 WIB di akun YouTube Supermusic.

Tuan Tigabelas selama ini dikenal dengan lirik-lirik rap-nya yang sarat dengan kritik sosial. Memulai karier bermusiknya sejak 2007, rapper bernama asli Upi ini sempat membentuk band hiphop dengan nama Rebel Education Project (REP). Namanya makin melesat di skena hiphop sejak memulai solo karier pada 2016. Di This Is My Wave Concert, Tuan Tigabelas bakal membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti Move, Fought The System, Last Roar, Buta, hingga Kane Abis.

Tak hanya bermodal lagu hits, aksi Tuan Tigabelas di This Is My Wave Concert juga bakal dibalut dengan tata panggung tematik yang pastinya belum pernah ada sebelumnya. Selain itu sajian tata kamera 360 derajat akan menambah experience penonton untuk merasakan keliaran aksi dan tata panggung This Is My Wave x Tuan Tigabelas.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, mengatakan kolaborasi dengan Tuan Tigabelas bakal menjadi suguhan yang sangat berbeda di This Is My Wave Concert. Meski begitu, sejumlah treatment khas This Is My Wave Concert tetap dipertahankan seperti konsep sudut pandang 360 derajat serta aransemen musik baru yang fresh dan berbeda dari biasanya.

"Tuan Tigabelas adalah sosok yang memberi warna baru atau new wave di ranah hiphop Indonesia. Ini alasan kuat mengapa akhirnya Tuan Tigabelas menjadi penampil berikutnya di This Is My Wave Concert. Ditambah lagi dengan visual, tata panggung, dan special treatment yang kami siapkan, akan memberikan experience yang berbeda dan patut dinantikan oleh para Superfriends di manapun berada,” tutur Tiyok, kepada Beritasatu.com, Jumat (27/11/2020).

Khusu untuk aksinya di This Is My Wave Concert, Tuan Tigabelas sudah menjanjikan sejumlah kejutan yang bakal dirasakan penonton. Ia mengatakan sudah menyiapkan sejumlah materi lagu yang disusun khusus untuk konser virtual ini. Menariknya, beberapa lagu akan dibawakan dengan sentuhan aransemen baru. Tak hanya itu Tuan Tigabelas mengajak serta musisi lainnya yaitu Manutized dan Mister Nobody untuk menambah keseruan.

"Sejak awal tertantang untuk tampil di This Is My Wave Concert. Ini sesuatu yang belum pernah gue lakukan tampil dengan kamera 360 derajat. Yang pasti bakalan banyak hal baru gue sajikan. Ada songlist yang dibuat khusus untuk Superfriends, racikan aransemen musik baru, dan juga sajian visual yang bakal menguatkan narasi dari masing-masing lagu,” terang Tuan Tigabelas.

Sumber:BeritaSatu.com