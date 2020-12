BTS Banjir Penghargan di MAMA 2020

Minggu, 6 Desember 2020 | 22:28 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) membawa pulang sederet penghargaan di ajang Melon Music Award (MMA) 2020. Grup musik ini meraih penghargaan utama atau Daesang untuk Artist of the Year, Album of the Year melalui album Map of the Soul:7, dan Song of the Year untuk lagu Dynamite.

Selain itu, BTS juga memborong kategori Best Dance melalui Dynamite, dan Favorite Artist di MAMA 2020. Pihak Melon pun turut mengumumkan bahwa, BTS juga berada dalam tangga Top 10 Artist, Bersama penyanyi Lim Young-woong, IZ*ONE, Baekhyun EXO, IU, Oh My Girl, Baek Yerin, Kim Hoo-jong, Zico Block B dan Blackpink.

Tampil berenam di atas panggung MMA 2020, BTS tampak kompak menggunakan masker. Hanya Jimin yang lantas terlihat melepas masker ketika mengucapkan kata sambutan saat menerima penghargaan MMA 2020. Jimin mengucapkan terima kasih atas dukungan banyak orang, termasuk penggemar selama karier BTS.

"Sebenarnya alasan kami mengejar penampilan yang luar biasa adalah untuk memanjakan mata dan telinga penggemar yang sudah mendukung kami," kata Jimin, dikutip dari situs MMA 2020, Minggu (6/12/2020).

RM dkk juga ikut tampil membawakan Black Swan, ON, Life Goes On, dan Dynamite walau tanpa Suga yang belum lama ini menjalani operasi bahu. Selain BTS, beberapa musisi ternama seperti Blackpink, IU hingga Baekhyun EXO juga sukses membawa pulang piala.

Sumber:Suara Pembaruan