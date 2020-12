Kolaborasi Abdul dan The Coffee Theory Meriahkan Liburan Akhir Tahun

Rabu, 9 Desember 2020 | 20:22 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki akhir tahun 2020, Abdul & The Coffee Theory berjanji menyuguhkan sesuatu yang spesial untuk penggemarnya di panggung musik virtual Fox’s Candy Studio. Tepatnya pada 10 Desember 2020, Abdul & The Coffee Theory memberikan hiburan konser gratis untuk masyarakat Indonesia.

Dalam penampilannya nanti, Abdul & The Coffee Theory juga akan memberikan sebuah kejutan untuk para fan-nya. Mereka membawakan sebuah lagu terbaru berjudul Coffee Baby secara perdana.

Abdul berharap lagu terbaru mereka ini bisa menghibur masyarakat Indonesia di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Tak hanya Coffee Baby, sejumlah hit lainnya juga akan dibawakan Abdul & The Coffee Theory antara lain Happy Ending, Beauty is U, Loveable, Aku Suka Caramu, dan Amazing You.

Abdul & The Coffee Theory pun mengaku merasa antusias, mengingat ini akan menjadi konser virtual pertamanya dalam nuansa festive khas akhir tahun.

"Konsep dari konser virtual ini menurut saya menyenangkan buat menyambut Natal dan Tahun Baru, dengan tetap aman di tengah situasi pandemi. Kami semangat untuk tampil di sini memberi hiburan secara virtual untuk teman-teman di rumah. Ini juga menjadi salah satu cara kita untuk peduli dengan sesama dan stay safe,” tutur musisi bernama asli Tengku Muhammad Abdullah Amin Anshari, Rabu (9/12).

Sedikit bercerita tentang lagu barunya, Abdul mengatakan Coffee Baby pas dengan situasi pandemi ini. Dalam lagu ia mengajak pendengar untuk sedikit relaks dan memberi semangat juang dalam menghadapi masa-masa sulit.

"I just want to make you smile again, you need a coffee baby, kira-kira liriknya demikian. Jadi jangan sampai lewatkan penampilan kami pada 10 Desember 2020 nanti di www.foxscandystudio.com ya,” tutur Abdul.

Sementara itu, Head of Confectionery Business Unit PT Savoria Kreasi Rasa, Didiet Fadriana Abdulkadir, mengatakan penampilan Abdul & The Coffee Theory merupakan bagian dari konsep hiburan yang aman selama pandemi. Masyarakat hanya cukup mengakses www.foxscandystudio.com langsung bisa menikmati berbagai suasana dan atraksi hiburan ala musim dingin yang menarik.

"Abdul & The Coffee Theory saat ini menjadi salah satu musisi yang digemari dan karya-karyanya pun banyak disukai,” kata Didiet.

Sumber:BeritaSatu.com