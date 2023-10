Lirik Lagu Under God's Plan dari Isyana Sarasvati dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Pada Mei 2023 lalu, penyanyi Isyana Sarasvati merilis album terbarunya dengan nama Isyana. Album tersebut terdapat Under God's Plan yang merupakan kolaborasi antara Isyana dengan Mantra Vutura. Lirik lagu Under God's Plan merupakan lagu terpanjang dalam album ini dengan durasi 6 menit 52 detik.

Alasan Isyana ingin berkolaborasi dengan Mantra Vutura karena penulisan dan pemilihan sound lagu terasa lebih segar dan beresonansi dengan dirinya. Pada lagu itu Mantra Vutura memberikan sentuhan elektronik yang membuat lagu ini terasa megah.

Berikut adalah lirik lagu Under God's Plan dan terjemahannya

Lirik Lagu Under God's Plan dari Isyana Sarasvati

We're living under

We're living under

We're living under (God's plan)

We're living under

We're living under (God's plan)

We're living under

We're living under

We're living under (God)

We're living under

We're living under (God)

Amani tha mala dossa [We are merely sinful humans]

Amani tha il apayla [Professed to be holiest when it's far from the truth]

Ominara ama doa [Through the power of prayers we shall return]

His power controls mankind

The one and true mastermind

He rules over space and time

Our spirits go through a journey so divine

His world that we stepped upon

Gave life and has now begun

To fade and once all is done

It's only then we'll see all the wreckage that we brought on

Power controls mankind

True mastermind

Over space and time

Journey so divine

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

Mastermind! Mankind!

His power controls mankind (His power controls mankind)

He rules over space and time

Our spirits go through a journey so divine

His world that we stepped upon

Gave life and has now begun

To fade and once all is done

It's only then we'll see all the wreckage that we brought on

Terjemahan lagu Under God's Plan