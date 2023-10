Lirik Lagu Somebody Else oleh Tom Odell Berikut Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Tom Odell kembali mengeluarkan single terbaru berjudul Somebody Else yang dirilis pada 13 Oktober 2023.

BACA JUGA Lirik Lagu My Love Mine All Mine dari Mitski dan Terjemahannya

Lirik lagu Somebody Else oleh Tom Odell bercerita tentang perasaan sakit hati dan kerinduan. Dalam lagunya, Tom Odell bercerita tentang kekasih yang dicintai berpaling ke orang lain. Meskipun cinta itu sudah tidak ada dalam hidupnya,Tom Odell masih terus teringat dan terjebak dalam kenangan tentang hubungan tersebut.

Liriknya yang berbunyi "Blow a kiss, I am happy that you exist, Feel that light-headed feeling that I’ve missed" menggambarkan perasaan manis pahit saat ia merindukan seseorang yang sekarang sudah tidak lagi ada dalam hidupnya. Berikut lirik lagu Somebody Else yang dinyanyikan Tom Odell berikut terjemahannya.

BACA JUGA Lirik Lagu Viral Berpayung Tuhan oleh Nadin Amizah

Lirik Lagu Somebody Else oleh Tom Odell

I’m walking down the road

Saw you driving past

In somebody else’s car

I’m thinking to myself

I bet you’re probably breaking

Somebody else’s heart”

Blow a kiss

I am happy that you exist

Feel that light-headed feeling

That I’ve missed

Oh, I’ve missed

I wonder where you are

You’re probably waking up

In somebody else’s arms

We tried to make it work

But all you really needed

Was somebody else’s love

Shut my eyes

And I call your name, you reply

That your heart will heal

It just needs time (Need some time)

Just need time (Oh, it needs some time)

Ready?

Terjemahan Lagu Somebody Else oleh Tom Odell

Saya sedang berjalan di jalan sehingga Anda berkendara dan parkir

Mobil Orang Lain

Saya berpikir pada diri saya sendiri, saya yakin Anda mungkin melanggar

Hati orang lain

Meniup ciuman Saya senang bahwa Anda ada Rasakan perasaan pusing itu Bahwa aku telah merindukan Oh, aku telah merindukan

Saya ingin tahu di mana Anda berada

Anda mungkin bangun

Di rumah orang lain

Kami mencoba membuatnya berhasil

Tetapi yang benar -benar Anda butuhkan

Apakah cinta orang lain

Tunjukkan mata saya

dan saya memanggil namamu

membutuhkan waktu? (Butuh waktu)

Hanya perlu waktu (Oh, itu perlu waktu?)

Demikian lirik lagu Somebody Else yang dinyanyikan Tom Odell berikut terjemahannya.