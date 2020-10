AS hingga Turki Kecam Teror Prancis

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengucapkan simpati mendalam kepada warga Prancis menyusul serangan teror yang menewaskan tiga orang di Nice, Prancis, Kamis (29/10/2020) waktu setempat. Sejumlah negara Islam juga mengingatkan Prancis dan negara-negara lainnya menghindari istilah yang akan meningkatkan kebencian terhadap umat muslim di seluruh dunia.

"Amerika bersama sekutu terlamanya dalam perang ini. Serangan teroris radikal Islam ini harus dihentikan segera. Tidak ada negara, Prancis dan yang lainnya yang akan tinggal diam!" kata Trump melalui akun Twitternya.

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it!