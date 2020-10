Moderna Persiapkan Peluncuran Global Vaksin Covid-19

Jumat, 30 Oktober 2020 | 12:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Seorang pria berdiri di luar markas Moderna di Cambridge, Massachusetts, Senin (18/5). Perusahaan bioteknologi AS Moderna melaporkan hasil awal yang menjanjikan dari tes klinis pertama dari vaksin eksperimental untuk melawan Covid-19 yang dilakukan pada sejumlah kecil sukarelawan. (Foto: AFP)

Massachusetts, Beritasatu.com - Perusahaan bioteknologi Moderna tengah mempersiapkan peluncuran global vaksin Covid-19 potensialnya. Perusahaan sudah mengantongi pemesanan senilai US$ 1,1 miliar dari sejumlah negara.

Saham Moderna menguat 8,4% pada penutupan perdagangan Kamis (29/10/2020), tetapi kemudian turun 1,8% pada perdagangan pascapenutupan.

Sejumlah negara di Amerika Utara, Timur Tengah, dan lain-lain telah membuat kesepakatan penyediaan vaksin yang dinamakan mRNA-1273.

Moderna akan melaporkan data hasil uji klinis tahap akhir vaksin Covid-19 buatan mereka yang melibatkan 30.000 relawan pada November.

Moderna mengatakan pihaknya mengharapkan memperoleh data keamanan dua bulan, seperti yang disyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat, pada paruh kedua November dan setelah itu akan mengajukan izin penggunaan darurat.

Agustus lalu, Moderna mengatakan harga vaksin akan berkisar di US$ 32 hingga US$ 37 per dosis. Harga ini masih tentatif dan bisa lebih murah.

Sumber:CNBC.com