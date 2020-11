Perekonomian AS Belum Pulih, The Fed Tahan Suku Bunga

Jumat, 6 November 2020 | 06:25 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Bank sentral AS atau the Federal Reserve menahan suku bunga pinjaman di kisaran mendekati nol, Kamis (5/11/2020) waktu setempat. The Fed menilai perekonomian AS bertumbuh tetapi masih jauh di bawah kisaran prapandemi.

Keputusan the Fed menahan suku bunga di 0%-0,25% sejak 7 bulan lalu, atau sejak awal mula pandemi, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral AS masih memiliki banyak cara untuk membantu pemulihan.

"Apakah the Fed kehabisan amunisi moneter? Jawabannya adalah tidak. Saya pikir kami tetap berkomitmen menggunakan segenap kemampuan kami untuk mendukung perekonomian di masa-masa sulit ini selama yang diperlukan dan hal ini tidak perlu diragukan lagi," kata Powell dalam konferensi pers.

Risalah the Fed menyebutkan bahwa perekonomian AS masih kesulitan. Aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan melanjutkan pemulihan tetapi masih di bawah level awal tahun ini.

Di triwulan ketiga, PDB AS memecahkan rekor dengan tumbuh 33,1% (annualized), sementara di triwulan sebelumnya PDB AS terkontraksi 31,4%. Perekonomian AS berhasil menciptakan 11,4 juta tenaga kerja dari 22 juta tenaga kerja yang hilang akibat pandemi di bulan Maret dan April. Namun, laju penciptaan lapangan kerja mulai melambat beberapa bulan terakhir dan diperkirakan bakal melambat ke 530.000 di bulan Oktober.

Sementara itu, Kongres dan Pemerintah AS masih belum menemui kesepakatan stimulus fiskal dan keputusan ini bakal tertunda hingga Pemilu AS selesai.

Sumber:CNBC.com