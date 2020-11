Reaksi Pilpres AS: Pendukung Biden Bergembira, Pro-Trump Teriak Curang

Minggu, 8 November 2020 | 08:02 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Pendukung Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden merayakan kemenangan mereka, sementara pendukung Donald Trump teriak curang dan merencanakan aksi protes.

Sorak sorai kemenangan terdengar di Hotel Delaware, di mana tim sukses Biden menginap, ketika Biden dipastikan memenangkan Pennsylvania. Biden akhirnya terpilih sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat setelah menang di negara bagian Pennsylvania, sehingga secara total dia mendapat 273 suara elektoral.

Wakil Biden, Senator Kamala Harris, men-tweet video mengucapkan selamat kepada Biden: "We did it Joe! (Kita berhasil Joe!)". Harris akan menjadi perempuan pertama, kulit hitam pertama, dan keturunan Asia pertama yang menjadi orang nomor dua di AS.

Menurut laporan Reuters, luapan kegembiraan terdengar di sekitar Washington, di mana orang-orang berteriak dari balkon mereka dan membunyikan klakson mobil untuk merayakan kemenangan. Kebisingan kemenangan ini makin keras seiring semakin banyaknya orang yang mendapatkan kabar kemenangan Biden. Ada yang menangis haru, ada juga yang memutar lagu Queen "We are the Champions" dengan kencang.

Di Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, New York, pendukung Biden berteriak kegirangan begitu mendengar kabar kemenangan di Pennsylvania yang mengunci 270 suara yang dibutuhkan untuk menang. Beberapa orang berdansa di pintu darurat salah satu gedung.

Mary Grace Vadala (48), mantan pendukung Partai Republikan, mengaku kecewa dengan kepemimpinan Trump yang menurutnya "kekurangan integritas dan tanggung jawab, dan kurang dipercaya".

Duane Fitzhugh (52), seorang guru, merayakan kemenangan Biden di depan Trump Hotel di Washington. Dia mengatakan, seolah-olah kutukan yang telah menimpa AS selama 4 tahun telah diangkat.

Reaksi Pro-Trump

Sementara itu, pendukung Trump bereaksi dengan penuh kekecewaan, kecurigaan, dan tidak percaya. Merangkul pendukung Trump di daerah rural AS akan menjadi tugas berat Biden.

"Memuakkan dan menyedihkan. Menurutku, pemilu ini dicurangi," kata Kayla Doyle (35), pendukung Trump dan pemilik sebuah bar di kota kecil bernama Mifflintown, Pennsylvania, kepada Reuters.

Demonstran pro-Trump berteriak "Stop the Steal! (Hentikan Kecurangan!)" dan berkumpul di ibu kota negara bagian di Michigan, Pennsylvania, dan Arizona. Mereka meminta audit hasil pemilu. Salah satu pemimpin aksi mengatakan kepada pedemo bahwa mereka akan menang di pengadilan.

Samuel Battle (19), salah satu pendukung Trump dari Philadelphia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Partai Demokrat telah mencurangi Pemilu AS. "Menurut saya ini belum berakhir...Kita tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung, dan ketika itu diputuskan, akan memihak Trump," kata Battle.

Pendukung lain bernama Charlie mengatakan bahwa dia tidak percaya Trump kalah dalam pemilu. Charlie tidak memberikan nama lengkap karena perusahaan tempat dia bekerja adalah "perusahaan liberal" atau dengan kata lain mendukung Demokrat.

"Saya tidak peduli apa kata media. Saya tidak percaya dan itulah kenapa saya berdiri di sini hari ini," kata Charlie dalam sebuah aksi massa pro-Trump di Philadelphia kepada Al Jazeera.

Ketua tim sukses Trump Bill Stepien meminta pendukung Trump untuk siap-siap melakukan gelombang protes di seluruh penjuru negeri. "Dalam waktu yang instan, kemungkinan kami akan meminta bantuan Anda sekalian untuk melakukan demonstrasi di negara bagian masing-masing, untuk memastikan argumen presiden dan kita direpresentasikan," kata Stepien kepada pendukung Trump.

