Jokowi Ucapkan Selamat kepada Biden dan Harris

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden dan Kamala Harris atas kemenangan dalam Pemilu Amerika Serikat.

Biden akhirnya terpilih sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat setelah menang di negara bagian Pennsylvania, sehingga secara total dia mendapat 273 suara elektoral. Sementara Harris akan menjadi perempuan pertama, kulit hitam pertama, dan keturunan Asia pertama yang menjadi orang nomor dua di AS.

Melalui akun Twitternya, Jokowi mengatakan tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pemilu AS merupakan refleksi atas harapan akan demokrasi.

My warmest congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your historic election. The huge turn out is a reflection of the hope placed on democracy. pic.twitter.com/Neai7coU6j

Sejauh ini, surat suara yang sudah dihitung sekitar 144 juta suara atau sekitar 61,8% dari jumlah pemilih, dan diproyeksikan tingkat partisipasi pemilih akan mencapai 66,4% dari jumlah pemilih. Jika proyeksi Washington Post dan Edison Research ini tercapai, maka Pemilu AS 2020 akan menjadi pemilu dengan tingkat partisipasi tertinggi sejak 1960 sebesar 63,8% (partisipasi lebih tinggi di era 1900an tetapi saat itu jumlah pemilih lebih sedikit dan perempuan tidak punya hak pilih).

Presiden juga mengatakan, "menantikan bekerja sama dengan Anda dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia-AS dan mendorong kerja sama ekonomi, demokrasi, dan multilateralisme demi kepentingan dua negara dan lebih jauh lagi."

Look forward to work closely with you in strengthening Indonesia-US strategic partnership and pushing forward our cooperation on economy, democracy and multilateralism for the benefit of our two people and beyond 🇮🇩🇺🇸 pic.twitter.com/vxLCDwQxHL