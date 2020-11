George W Bush Akui Kemenangan Joe Biden

Washington, Beritasatu.com - Kandidat Presiden AS dari Partai Republikan Donald Trump menolak mengaku kalah, walaupun secara teknis, pesaingnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, telah memenangkan Pemilu Amerika 2020. Trump berteriak curang, sementara orang-orang dari partainya sendiri tidak yakin atas klaim itu.

Mantan Presiden AS George W. Bush, presiden terakhir dari Republikan sebelum Trump, mengatakan bahwa Biden menang secara sah dalam Pemilu AS yang dilakukan secara bebas dan adil.

"Walaupun kami memiliki perbedaan politik, saya mengenal Joe Biden sebagai orang yang baik, yang berhasil meraih kesempatan untuk memimpin dan menyatukan negara kita. Warga AS yakinlah bahwa pemilu ini adil secara fundamental, dan integritasnya akan dijunjung, dan hasilnya jelas," kata Bush.

Biden akhirnya terpilih sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat setelah menang di negara bagian Pennsylvania, sehingga secara total dia telah mendapatkan lebih dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk menjadi pemenang Pemilu.

Sejumlah rencana kerja Biden antara lain membentuk satgas Covid-19, mencabut larangan masuk AS untuk negara-negara Muslim, bergabung kembali dengan kesepakatan perubahan iklim dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Melalui akun Twitternya, Trump menuding ada kecurangan dalam Pemilu, tetapi tidak memberikan bukti apapun soal klaimnya. Dia menuduh media arus utamalah yang menyatakan Biden sebagai pemenang, sambil mengutip media sayap kanan dan konservatif Breitbart terkait dugaan kecurangan dalam penghitungan suara di Fulton County, Georgia, yang dimenangkan Biden.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!