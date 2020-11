Plt Menhan AS: Saatnya AS Akhiri Keterlibatan di Timur Tengah

Minggu, 15 November 2020 | 13:25 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Plt Menteri Pertahanan AS Chris Miller mengatakan sudah saatnya AS angkat kaki dari konflik di Timur Tengah.

Miller menjadi penjabat setelah Menhan AS sebelumnya Mark Esper dipecat oleh Presiden Donald Trump secara tiba-tiba.

"Perang ini sudah terlalu lama, pengorbanan kita terlalu besar dan banyak di antara kita yang lelah, saya salah satu di antaranya, tetapi ini adalah fase kritis di mana kami sedang dalam transisi dari peran sebagai pemimpin menjadi pendukung," kata Miller dalam suratnya kepada pegawai Kemhan AS, Sabtu (14/11/2020) waktu setempat.

"Kami bukan bangsa yang terus berperang - perang adalah antitesis dari semua nilai yang kita bela, nilai-nilai yang diperjuangkan nenek moyang kita. Semua perang harus berakhir," kata Miller, sambil menambahkan bahwa AS hampir mengalahkan Al Qaeda dan pihak-pihak terkait.

"Kita telah menjawab tantangan, memberikan segalanya. Sekarang saatnya pulang," kata Miller.

Menurut laporan Kemhan AS, perang AS di Afghanistan, Irak, dan Suriah telah menelan biaya US$ 1,57 triliun sejak 11 September 2001 yang dibayar menggunakan pajak. Pentagon mengatakan operasi di Afghanistan telah berlangsung selama 19 tahun dan menelan biaya US$ 193 miliar.

Trump dalam kampanyenya tahun 2016 menyuarakan menghentikan perang yang tidak penting di Timur Tengah. Bulan lalu, lewat akun Twitternya, dia mengatakan pasukan AS di Afghanistan akan pulang sebelum Natal tahun ini. Tidak jelas apakah tweet tersebut diikuti dengan perintah mundur.

Awal tahun ini, AS melakukan negosiasi perdamaian dengan Taliban dan akan mengurangi pasukan di Afghanistan dari 13.000 ke 8.600 pada pertengahan Juli. Pada Mei 2021, semua pasukan AS akan ditarik mundur dari Afghanistan.

Sumber:CNBC.com