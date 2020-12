Pendanaan Program the Fed Bisa Disetop, Outlook AS Makin Tidak Pasti

Selasa, 1 Desember 2020 | 06:38 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Ketua bank sentral AS atau the Federal Reserve Jerome Powell menekankan pentingnya program pinjaman yang selama ini dilakukan pihaknya selama pandemi Covid-19. Di hadapan Kongres, Powell mengatakan tanpa program tersebut, dampak ekonomi Covid-19 bakal lebih parah.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan undang-undang tidak memungkinkan pendanaan program itu dilanjutkan setelah 31 Desember. Banyak program penting yang dilakukan bank sentral AS sejak Maret akan kedaluarsa pada akhir tahun dan the Fed harus mengembalikan pendanaan tersebut.

Powell mengatakan program pinjaman berfungsi sebagai penahan pasar kredit dan telah membantu mengembalikan arus pinjaman dari kreditur swasta melalui cara-cara yang normal.

BACA JUGA Indeks Berjangka Wall Street Melemah, Investor Berharap Stimulus

Terpisah, Mnuchin mengatakan pendanaan program the Fed senilai US$ 455 miliar akan lebih baik disalurkan untuk hal lain. The Fed ingin program itu dilanjutkan.

"Berdasarkan data ekonomi terkini, saya meyakini bahwa paket fiskal yang terfokus adalah respons terbaik. Saya mendeseak kongres menggunakan dana US$ 455 miliar yang tidak terpakai dari CARES Act untuk RUU tambahan dengan dukungan bipartisan. Pemerintah AS siap mendukung kongres membantu pekerja AS dan UKM yang terdampak Covid-19," kata Mnuchin.

Powell mengatakan program the Fed membantu menggerakkan dana US$ 2 triliun tetapi realisasinya jauh di bawah itu, hanya sekitar US$ 100 miliar. Menurutnya, kehadiran the Fed saat pandemi memberikan kepercayaan pasar.

Dia juga mengatakan bahwa outlook ekonomi ke depan masih dipenuhi ketidakpastian yang luar biasa. Pemulihan ekonomi tergantung kepercayaan orang-orang dalam beraktivitas kembali pascapandemi.

Powell huga menekankan the Fed akan tetap hadir menjaga perekonomian meski tidak didukung pendanaan UU CARES. The Fed telah memangkas suku bunga mendekati nol dan membeli obligasi senilai US$ 120 miliar per bulan.

Sumber:CNBC.com