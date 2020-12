Korban Jiwa Covid-19 AS Diperkirakan Naik 2 Kali Lipat

Senin, 7 Desember 2020 | 07:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Jumlah korban jiwa akibat Covid-19 di AS diperkirakan naik dua kali lipat dalam beberapa bulan ke depan, meskipun dengan adanya vaksin.

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Fakultas Kedokteran University of Washington memperkirakan korban jiwa mencapai 539.000 pada 1 April nanti, naik dari 279.000 orang saat ini. Menurut data Johns Hopkins University (yang dijadikan acuan resmi), Covid-19 sudah menjangkiti 14,3 juta orang. Data tidak resmi dari Worldometers, menunjukkan 15 juta kasus Covid-19 di AS.

Pemerintah AS diperkirakan menyetujui dan mulai mendistribusikan beberapa vaksin mulai bulan ini. IHME mengatakan vaksin akan mengurangi proyeksi angka kematian sebesar 9.000 sebelum 1 April. Distribusi vaksin yang lebih cepat kepada individu-individu berisiko tinggi bisa menyelamatkan hingga 14.000 orang.

"Vaksinasi skala besar pada 2021 berarti kita mulai kembali ke hidup normal, tetapi masih ada beberapa bulan yang berat ke depan. Kita harus melindungi diri kita hingga April, di mana sesuai proyeksi kita, dampak vaksinasi akan mulai berdampak," kata Direktur IHME Christopher Murray.

IHME juga mengatakan, meningkatkan rasio memakai masker 95% bisa menyelamatkan 66.000 orang. IHME mendesak negara-negara bagian mewajibkan masker untuk mengurangi penyebaran dan mengurangi tekanan kepada sistem kesehatan.

Menurut data Johns Hopkins University, AS melaporkan 227.800 kasus Covid019 pada hari Jumat, rekor tertinggi sejak pandemi mulai. Korban jiwa mencapai 2.600 orang, di mana rata-rata korban jiwa mencapai lebih dari 2.000 orang per hari.

Sumber:CNBC.com