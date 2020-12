UEA: Vaksin Sinopharm Memiliki Efektivitas 86%

Kamis, 10 Desember 2020 | 07:11 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Dubai, Beritasatu.com - Uji coba vaksin Covid-19 buatan Sinopharm terhadap manusia di Uni Emirat Arab (UEA) menunjukkan efektivitas mencapai 86%.

Demikian disampaikan Kementerian Kesehatan UEA berdasarkan analisa sementara yang dilakukan oleh China National Biotec Group (CNBG). Pada bulan Juli, UEA melakukan uji Tahap 3 kepada manusia dan bulan September mengeluarkan izin darurat untuk tenaga kesehatan.

Kemkes UEA mengatakan pengumuman ini merupakan bentuk kepercayaan atas keselamatan dan efektivitas vaksin dari Sinopharm CNBG. Vaksin ini dikembangkan oleh Beijing Institute of Biological Product dari CNBG.

Uji Tahap 3 diikuti oleh 31.000 sukarelawan berusia 18-60 dari 125 kewarganegaraan. Sekitar 90% populasi UEA memang terdiri dari ekspatriat dan hal ini merupakan keunggulan dalam pengujian vaksin.

Mereka mendapatkan dua dosis vaksin yang disuntikkan dalam periode 28 hari. Sejauh ini tidak ada laporan mengenai efek samping.

BACA JUGA Alasan Mengapa Vaksin Covid-19 Sinovac Dipilih

Kemkes UEA juga mengatakan vaksin ini memiliki tingkat serokonversi 99% untuk menciptakan antibodi penetralisisr dan 100% efektif mencegah gejala sedang hingga berat. Serokonversi adalah proses di mana antibodi teridentifikasi dalam tubuh.

Namun, Sinopharm dan Kemkes UEA tidak menjelaskan secara detail dari mana angka efektivitas 86% didapat.

Vaksin Sinopharm adalah satu dari enam jenis vaksin yang ditetapkan pemerintah untuk dilakukan vaksinasi di Indonesia. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 9860 yang diteken Menkes Terawan Agus Putranto pada Kamis (3/12/2020), enam jenis vaksin tersebut diproduksi oleh PT Biofarma (Sinovac), AstraZeneca, Sinopharm (China National Pharmaceutical Group Corporation), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Sumber:CNBC.com