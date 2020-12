FDA Resmi Berikan Izin Darurat untuk Vaksin Pfizer-BioNTech

Sabtu, 12 Desember 2020 | 12:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Tabung vaksin Covid-19 dengan stiker logo perusahaan farmasi AS Pfizer. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah memberikan izin darurat untuk vaksin Covid-19 buatan Pfizer dan BioNTech. Persetujuan ini sangat penting karena virus ini telah menelan hampir 300.000 korban jiwa di AS dan menghentikan roda perekonomian AS.

Kepala Ilmuwan FDA Denise Hinton mengirimkan surat persetujuan kepada Pfizer Jumat kemarin (11/12/2020).

Dalam tweet-nya, Presiden Donald Trump mengatakan menemukan vaksin dan menyetujuinya dalam sembilan bulan adalah "keajaiban medis".

"Ini adalah satu pencapaian sains terbesar dalam sejarah," kata Trump.

Vaksin Pfizer dan BioNTech diklaim memiliki tingkat efikasi hingga 90% lebih, tetapi hal ini tidak menjamin bahwa vaksin ini adalah jawaban ampuh untuk mengatasi virus corona. Meski demikian, vaksin ini memberikan harapan bagi seluruh dunia akan pemulihan kehidupan kembali ke normal.

Dr Peter Marks, direktur Pusat Evaluasi dan Riset Biologi FDA, mengatakan potensi dan manfaat vaksin ini lebih besar daripada potensi risikonya. "Vaksin ini bisa mengubah arah pandemi di AS," kata dia.

Pemerintah berencana mendistribusikan 2,9 juta vaksin ke 64 negara bagian dalam 24 jam ke depan. Lalu 21 hari kemudian, penerima vaksin akan mendapatkan vaksinasi kedua. Vaksin Pfizer membutuhkan dua dosis yang diberikan dalam selang waktu tiga minggu.

Untuk melakukan vaksinasi seluruh warga AS, dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Hingga akhir 2020, Pfizer menyiapkan 50 juta dosis vaksin (untuk 25 juta orang). Mereka yang akan mendapatkan vaksinasi pertama adalah tenaga kesehatan dan orang-orang yang rentan Covid-19 seperti lansia.

Sumber:CNBC.com