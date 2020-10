Bursa Asia Ditutup Bervariasi, Harga Minyak Melemah

Rabu, 28 Oktober 2020 | 15:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada perdagangan hari ini, Rabu (28/10/2020). Pelaku pasar terus mencermati perkembangan kasus Covid-19 dan melemahnya harga minyak mentah dunia.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,29%, indeks komposit Shanghai naik 0,46%, Hang Seng Hong Kong turun 0,32%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,11%, Kospi naik 0,62%.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent turun 2,26% ke US$ 40,27 per barel, sementara minyak mentah jenis WTI turun 2,88% ke US$ 38,43 per barel.

Menurut data resmi Biro Statistik Australia, inflasi naik 1,6% di triwulan yang berakhir September, dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi September menyusul penurunan terbesar 1,9% di triwulan yang berakhir bulan Juni 2020.

Menurut data Johns Hopkins University, kasus positif Covid-19 di AS pada hari Senin waktu setempat mencapai 69.967 kasus, rekor harian tertinggi berdasarkan rata-rata tujuh hari. Angka ini juga merefleksikan kenaikan 20% dibanding pekan sebelumnya. Secara keseluruhan terdapat 8,77 juta kasus Covid-19 di AS dengan korban jiwa mencapai 226.723 jiwa.

Sumber:CNBC.com