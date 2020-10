Wall Street Ditutup Menguat Ditopang Sektor Teknologi dan Data PDB AS

Jumat, 30 Oktober 2020 | 07:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat berbalik menguat pada penutupan perdagangan Kamis (29/10/2020) setelah sempat melemah di beberapa sesi sebelumnya. Menguatnya indeks acuan Wall Street ditopang laporan keuangan raksasa-raksasa teknologi dan data ekonomi AS.

Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,52% setelah sempat terkoreksi lima hari berturut-turut, S&P 500 naik 1,19% mengakhiri koreksi tiga hari terakhir, dan Nasdaq naik 1,64%.

Pascaperdagangan, terlihat indikasi aksi ambil untung akan mengawali perdagangan Jumat (30/10/2020). Indeks berjangka (futures) Dow Jones terpantau melemah 0,52%, S&P futures turun 0,78%, dan Nasdaq futures turun 1,31%.

Saham Amazon naik 1,5% Apple naik 3,7%, Alphabet naik 3,1%, Facebook naik nyaris 5%, Netflix naik lebih dari 5% setelah mengatakan akan meningkatkan biaya berlangganan untuk pengguna di AS. Enam dari 11 sektor dalam indeks S&P 500 menguat di atas 1%, termasuk sektor teknologi dan jasa komunikasi.

Pascapenutupan perdagangan, Amazon mengumumkan laporan keuangan di mana perusahaan berhasil membukukan kenaikan pendapatan hingga 37% ke US$ 96,15 miliar, lebih baik dari ekspektasi analis sebesar US$ 92,7 miliar.

Saham Alphabet naik hingga 9% pascaperdagangan setelah laporan keuangan triwulan ketiganya melebihi ekspekstasi analis. Laba per saham sebesar US$16,4 vs US$11,29 estimasi Refinitiv, pendapatan US$ 46,17 miliar vs ekspektasi US$ 42,9 miliar, pendapatan Google Cloud US$ 3,44 miliar vs ekspektasi US$ 3,32 miliar, pendapatan iklan YouTube US$5,04 miliar vs ekspektasi US$ 4,39 miliar.

Sejauh ini 260 perusahaan S&P 500 telah mengumumkan laporan keuangan triwulan ketiga 2020, di mana 85% di antaranya melebihi perkiraan analis, menurut dara Refinitiv. Meski demikian, tidak semua perusahaan sahamnya menguat meskipun laporan keuangannya bagus.

Produk Domestik Bruto (PDB) AS tumbuh 33,1% di triwulan ketiga 2020, pertumbuhan tertinggi dalam sejarah AS. Angka ini juga lebih baik dari estimasi ekonom Dow Jones di angka 32%. Pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi AS terkontraksi 31,4%.

Jumlah pengangguran baru bertambah 751.000 selama pekan yang berakhir 24 Oktober, lebih baik dari perkiraan ekonom yang memperkirakan angka pengangguran bertambah 778.000 orang.

Sumber:CNBC.com