Futures Dow Jones Menguat Jelang Pilpres AS

Senin, 2 November 2020 | 21:17 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa berjangka Amerika Serikat bergerak menguat pada awal perdagangan November, Senin (2/11/2020), setelah melalui bulan Oktober yang berat.

Futures Dow Jones Industrial Average naik 1,7%. S&P 500 Futures naik 1,48%, dan Nasdaq 100 Futures naik 1,31%. Sebelumnya, Dow Jones menutup bulan Oktober dengan koreksi 4,6%, bulan terburuk sejak Maret. Sementara S&P 500 turun 2,8% dan Nasdaq minus 2,3% bulan lalu. Keduanya terkoreksi selama dua bulan berturut-turut.

Kenaikan di bursa berjangka terjadi di tengah-tengah lockdown di Inggris akibat gelombang kedua Covid-19 dan menjelang Pemilihan Presiden AS 3 November 2020 nanti.

Sabtu lalu, PM Inggris Boris Johnson mengatakan akan menutup semua bisnis nonesensial selama 4 minggu ke depan setelah kasus mingguan Covid-19 di Inggris menembus 22.600, jauh di atas rata-rata mingguan 4.800 musim semi lalu. Orang-orang diharuskan tinggal di rumah kecuali untuk urusan mendesak.

AS juga tengah bergelut dengan Covid-19 yang meningkat. AS melaporkan 99.321 kasus baru Covid-19 Jumat lalu, yang merupakan rekor tertingginya. Dalam delapan hari terakhir, AS mengukir lima rekor baru kasus harian Covid-19.

Menjelang Pemilu, elektabilitas kandidat Presiden AS dari Demokrat Joe Biden jauh mengungguli kandidat Republikan Donald Trump. Menurut jajak pendapat NBC/Wall Street Journal, mantan Wapres AS itu memiliki elektabilitas 52%, sementara Trump 42%.

Hasil pemilihan Senat juga menjadi acuan penting bagi pelaku pasar karena bentuk kebijakan stimulus fiskal AS akan tergantung dari komposisi Senat.

Sumber:CNBC.com