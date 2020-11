The Fed Tahan Suku Bunga, Bursa Asia Mixed

Jumat, 6 November 2020 | 08:41 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka beragam pada perdagangan Jumat (6/11/2020). Pelaku pasar masih memantau hasil Pemilu Amerika. Bank sentral AS menahan suku bunga di kisaran mendekati 0%.

Nikkei 225 Tokyo menguat 0,44%, Topix naik 0,1%, Kospi Korea Selatan turun 0,15%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,74%, Straits Times Singapura turun 0,42%.

Menurut perhitungan NBC News, kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden hingga saat ini mengumpulkan 253 suara elektoral, kurang 17 lagi dari 270 suara yang dibutuhkan untuk menjadi Presiden AS.

Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump kembali mengulangi tudingannya bahwa terjadi kecurangan dalam pemilihan yang begitu luas dan telah menodai pemilihan presiden Amerika Serikat. Trump sama sekali tidak memberikan bukti apa pun untuk mendukung tudingannya itu.

Bank sentral AS atau the Federal Reserve menahan suku bunga pinjaman di kisaran mendekati nol, Kamis (5/11/2020) waktu setempat. The Fed menilai perekonomian AS bertumbuh tetapi masih jauh di bawah kisaran prapandemi.

Keputusan the Fed menahan suku bunga di 0%-0,25% sejak 7 bulan lalu, atau sejak awal mula pandemi, sesuai dengan ekspektasi pasar.

