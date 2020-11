IHSG Berpotensi Menguat Hari Ini

Jumat, 6 November 2020 | 08:58 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (6/11/2020), yang didukung oleh bauran faktor berikut ini: indeks Wall Street pada perdagangan Kamis, (5/11/2020) kembali menguat, laporan Departemen Tenaga Kerja klaim pengangguran turun tipis ke 751.000, turun 7.000 dari level minggu sebelumnya di 758.000, indeks regional Asia diperkirakan menguat, rupiah diperkirakan apresiasi terhadap dolar AS, menanti data cadangan devisa Indonesia, mayoritas Senat AS sudah dapat dipastikan Partai Republik yang mendominasi, penghitungan suara masih terus berlangsung dan belum ada kepastian siapa yang akan menjadi Presiden AS 2020, indeks bursa berjangka Wall Street dalam posisi melemah, dan meningkatnya wabah baru Covid-19 di Eropa yang disertai dengan lockdown.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 kembali mengalami kontraksi minus 3,49% (year on year/YoY). Dari hasil ini, maka Indonesia resmi masuk ke jurang resesi atau pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turu. Sebelumnya pada kuartal II-2020, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32%.Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I hingga III tahun 2020 dibandingkan periode yang sema di tahun sebelumnya masih terkontraksi minus 2,03%. Sementara ekonomi Indonesia kuartal III-2020 terhadap kuartal sebelumnya meningkat 5,05% QoQ.

Dari sisi hubungan bilateral, hubungan diplomatik Indonesia dengan AS cenderung lebih harmonis jika Biden menang. Hanya tinggal membutuhkan enam suara elektoral, Joe Biden tampaknya akan memenangkan Pemilihan Presiden AS mengalahkan petahana Donald Trump. Joe Biden saat ini mengumpulkan 264 suara dengan persentase 50,4% dengan jumlah total suara 71.966.936 pada Pilpres AS 2020. Sedangkan Donald Trump mengumpulkan 214 suara dengan persentase 48% dengan jumlah total suara 68.552.058 pada Pilpres AS 2020. Nampaknya pelaku pasar mengharapkan Biden memenangkan dalam pilpres tahun 2020.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Pemilihan Presiden AS menyedot perhatian pelaku pasar global dan termasuk sikap dari kedua kontestan menjadi perhatian, Suasana persaingan juga memanas ketika Trump menuding adanya kecurangan dalam penghitungan suara. Trump menegaskan dirinya akan berjuang dan menantang hasil pemilu di Michigan. Sebelumnya beberapa media pemberitaan besar memproyeksikan Joe Biden pemenangnya.

Rekomendasi perdagangan hari ini:

BBRI: Beli

• Tutup 3490, TP 3570

• Boleh beli di level 3400-3490

• Resisten di 3570 & support di 3400

• Waspadai jika tembus di 3400

• Batasi risiko di 3360

BMRI: Beli

• Tutup 5975, TP 6125

• Boleh beli di level 5700-5975

• Resisten di 6125 & support di 5700

• Waspadai jika tembus di 5700

• Batasi risiko di 5625

BBTN : Beli

• Tutup 1435, TP 1490

• Boleh beli di level 1370-1435

• Resisten di 1490 & support di 1370

• Waspadai jika tembus di 1370

• Batasi risiko di 1345

KLBF: Beli

• Tutup 1500, TP 1560

• Boleh beli di level 1440-1500

• Resisten di 1560 & support di 1440

• Waspadai jika tembus di 1440

• Batasi risiko di 1410

SMGR: Beli

• Tutup 9950, TP 10275

• Boleh beli di level 9650-9950

• Resisten di 10275 & support di 9650

• Waspadai jika tembus di 9650

• Batasi risiko di 9525

TLKM: Beli

• Tutup 2770, TP 2850

• Boleh beli di level 2660-2770

• Resisten di 2850 & support di 2660

• Waspadai jika tembus di 2660

• Batasi risiko di 2620

Sumber:BeritaSatu.com