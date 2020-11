Jasa Marga Kembali Raih Penghargaan BUMN Branding Marketing Award 2020

Jumat, 6 November 2020 | 11:13 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Prestasi gemilang kembali diraih PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjelang akhir tahun 2020. Perusahaan plat merah itu menyabet dua penghargaan di ajang BUMN Branding & Marketing Award 2020 sebagai The Best Digital Branding dan International Appreciation dalam Global Branding and Marketing Award.

Dua penghargaan itu diraih untuk kategori Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Anak Perusahaan BUMN di acara yang mengusung tema “Optimizing OMNI Channels on Branding and Marketing” yang diselenggarakan BUMN Track bersama Arrbey Consulting di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Kepala Grup Pengembangan Komunitas dan Komunikasi Perusahaan Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, perseroan melihat kegiatan branding dan marketing sebagai tantangan sekaligus peluang. Salah satunya adalah pengembangan transaksi dalam rangka new normal.

"Tidak perlu lagi melakukan tapping atau yang dikenal dengan Let it Flo. Jasa Marga konsisten mengembangkan uji coba terbatas pembayaran tol nirsentuh berbasis server dengan teknologi Radio-Frequency Identification (RFID) ini,” jelas Heru dalam keterangannya, Jumat (6/11/2020).

Selain itu, imbuh Heru, Jasa Marga juga mengupayakan peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan dalam bentuk digital. Sebab di era industri 4.0, persaingan bersifat head to head maupun tidak dan lingkupnya global bukan nasional.

Untuk itu, Jasa Marga pun saat ini mengembangkan Internet of Things (IOT) Laboratory sebagai pusat research and development inovasi berbasis teknologi Jasa Marga Group. Termasuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat bersaing di tingkat global.

Lebih jauh, Jasa Marga juga mengembangkan aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan bagi pengguna jalan hingga karyawan perusahaan di antaranya JMCARe dan Travoy. Dua aplikasi yang didesain sebagai asisten perjalanan yang siap membantu pengguna jalan.

Sedangkan bagi karyawan, aplikasi yang diberi nama JMClick menjadi salah satu kebanggaan perusahaan karena karyawan dapat memilih program belajar dan pengembangan sesuai minatnya masing-masing.

"Karyawan dibiasakan untuk meningkatkan literasi digitalnya sejak dini. Terutama di saat seperti ini, Jasa Marga Group konsisten melaksanakan program sharing knowledge virtual setiap dua kali seminggu dengan nama JM Talk," ujar Heru.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri BUMN & Marketing Award 2020 Sugiharto mengatakan tema “Optimizing OMNI Channel” yang dipilih tahun ini relevan dengan perkembangan terkini yang mengarah kepada digital. Menurutnya, semakin efektif branding and marketing, maka hubungannya akan semakin linear dengan kinerja BUMN termasuk anak perusahaan BUMN.

Sugiharto yang juga pernah menjabat Menteri BUMN periode 2004–2007 mengingatkan tantangan di era digital semakin besar. Karenanya, para corporate leader di BUMN harus dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui inovasi dan transformasi.

Kategori pemenang BUMN Branding & Marketing Award 2020 dibagi tiga sektor, yakni BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan BUMN Tbk. Proses penjurian BUMN Branding and Marketing BUMN 2020 berlangsung dua tahap. Pertama, pengisian kuesioner pada 8 September–6 Oktober 2020.

Selanjutnya, peserta yang lolos seleksi tahap 1 melanjutkan sesi presentasi dan wawancara di hadapan dewan juri pada 13–21 Oktober 2020. Jasa Marga berhasil unggul dalam serangkaian proses seleksi tersebut yang melibatkan 114 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang turut berkompetisi di ajang 8th BUMN Branding and Marketing Award 2020.

Sumber:BeritaSatu.com