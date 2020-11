Dinilai Kemurahan, Berkshire Hathaway Buyback Saham US$ 9 M

Minggu, 8 November 2020 | 06:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Perusahaan investasi milik Warren Buffet, Berkshire Hathaway, melakukan buyback saham sebesar US$ 9 miliar pada triwulan ketiga 2020, naik dari US$ 5,1 miliar pada triwulan sebelumnya. Total, Berkshire Hathaway melakukan buyback sebesar US$ 15,7 miliar pada 2020.

Buyback ini dilakukan perusahaan di tengah-tengah kesulitan yang dialami perusahaan akibat roda perekonomian yang terhenti akibat pandemi, yang berdampak pada unit bisnis kereta api, listrik, dan asuransi.

Laba operasional perusahaan turun 30% ke US$ 5,48 miliar di triwulan ketiga 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tetapi pendapatan bersih perusahaan secara total meroket 82% ke US$ 30,14 miliar, ditopang investasi di pasar modal seperti Apple dan Coca-Cola. Saham Apple naik 26%, Coca-Cola naik 10,5% selama periode tersebut. Buffet memperingatkan investor jangan terlalu silau dengan laporan laba bersih, karena keuntungan investasi sifatnya belum terealisasi dan volatil.

Terkait alasannya melakukan buyback saham, Buffet mengatakan hal tersebut dipengaruhi dua hal: pertama, jika dia dan wakilnya, Charlie Munger, menilai bahwa saham sudah terlalu murah atau undervalued; dan kedua, jika perusahaan memiliki cadangan uang yang cukup setelah melakukan buyback.

"Jika diskon price-to-value melebar, kami akan lebih agresif dalam membeli kembali saham," kata Buffet.

Setelah melakukan buyback tersebut, Berkshire Hathaway masih memiliki kas sebesar US$ 145,7 miliar.

Meskipun saham Class A Berkshire Hathaway menguat sekitar 20% di triwulan ketiga, tetapi secara keseluruhan saham perusahaan masih turun 8% atau di bawah kinerja indeks S&P 500 yang naik 10%.

Agustus lalu, Berkshire Hathaway juga membeli 5% saham di lima perusahaan dagang Jepang: Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, dan Sumitomo Corp.

Sumber:CNBC.com