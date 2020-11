Biden Presiden Terpilih, Wall Street Bisa Bernapas Lega

Minggu, 8 November 2020 | 08:57 WIB

Oleh : FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Para investor dan eksekutif keuangan Wall Street menghela nafas lega pada Sabtu (7/11/2020), setelah jaringan televisi utama AS mengumumkan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden dari Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu Amerika.

Biden akhirnya terpilih sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat setelah menang di negara bagian Pennsylvania, sehingga secara total dia mendapat 273 suara elektoral.

Meskipun petahana Presiden Donald Trump mengatakan dia akan menggugat hasil Pemilu AS di pengadilan, pelaku pasar di Wall Street meragukan dia akan berhasil. Sejumlah media seperti Associated Press, NBC, Fox News dan Edison Research, yang diandalkan Reuters, menyebut Biden sebagai presiden terpilih.

"Biden adalah kabar baik bagi pasar," kata Christopher Stanton, kepala investasi di Sunrise Capital Partners, Sabtu. “Kami semua sangat lelah dengan whipsaw (pergerakan saham yang bergejolak) yang datang bersamaan dengan cuitan Trump.”

Pekan ini, indeks-indeks acuan AS mencatat kenaikan mingguan terbesar mereka sejak April. Investor bertaruh Biden akan menang sementara Partai Republik akan mempertahankan Senat. Skenario itu akan menciptakan pemerintahan yang lebih mantap di Kantor Oval dan Kongres yang kritis terhadap dorongan sayap kiri terkait isu pajak atau kebijakan yang memperketat ruang gerak dunia usaha.

Namun, masih ada risiko terhadap harga-harga aset di hari-hari dan minggu-minggu mendatang.

Partai Republik telah mengajukan beberapa tuntutan hukum atas penghitungan suara dan Trump mengatakan tim kampanyenya akan mengajukan lebih banyak lagi gugatan. Gugatan itu dapat menunda proses pemilihan, yang juga kemungkinan akan menghadapi putaran kedua di Georgia.

Di luar pertarungan itu, investor khawatir tentang orang-orang yang mungkin ditunjuk Biden untuk kabinetnya. Beberapa dari pejabat itu akan bernegosiasi dengan Kongres tentang paket bantuan dan memiliki kewenangan untuk menyusun aturan Wall Street.

Gubernur Federal Reserve AS saat ini dan mantan konsultan McKinsey, Lael Brainard, telah disebut-sebut sebagai calon Menteri Keuangan, sementara Biden telah menunjuk mantan regulator pasar derivatif dan bankir dari Goldman Sachs Group Inc. Gary Gensler untuk mendapatkan nasihat tentang regulasi keuangan.

Untuk saat ini, para tokoh investor dan Wall Street terkemuka mengatakan mereka senang dengan pemilihan yang akhirnya selesai setelah melalui ketegangan yang seolah-olah tanpa akhir karena surat suara dihitung sepanjang minggu.

"Sekarang adalah waktu untuk persatuan," kata Kepala Eksekutif JPMorgan Chase & Co JPM.N, Jamie Dimon, dalam sebuah pernyataan. "Kita harus menghormati hasil pemilihan presiden AS dan, seperti yang kita lakukan pada setiap pemilihan, menghormati keputusan para pemilih dan mendukung transisi kekuasaan yang damai."

Leon Cooperman, seorang miliarder mantan manajer investasi yang sebelumnya mengkritik Demokrat mengatakan dia senang dengan hasil tersebut.

“Ini adalah sinyal kepada dunia bahwa Amerika tidak mengubah nilai-nilainya,” kata Cooperman dari Omega Family Office. “Itu hal yang bagus menurut saya.”

Robert Wolf, donor utama Partai Demokrat dan mantan eksekutif UBS Group, sangat antusias: "Saya sangat gembira, lega dan sangat berharap untuk masa depan negara ini," katanya dalam pesan teks.

Industri keuangan tidak bereaksi sendirian. Kota-kota besar dari New York hingga San Francisco meledak dalam perayaan pada Sabtu malam (7/11/2020).

Tahun 2020 adala tahun yang sulit bagi AS. Pandemi virus corona telah menelan banyak korban di negara itu, sejauh ini menewaskan sekitar 236.250 orang, sementara kerusuhan sosial atas pembunuhan oleh polisi terhadap George Floyd, seorang pria kulit hitam, hanya memperlebar perpecahan yang sudah ada.

Banyak warga AS mengharapkan Pemilu yang akan menawarkan ketenangan, siapa pun kandidat yang mereka pilih.

Mohamed El-Erian, kepala penasihat ekonomi Allianz Group, mengatakan dia berharap pemerintahan Biden dapat bekerja dengan Kongres untuk menangani pandemi dan mengesahkan paket stimulus ekonomi untuk warga Amerika yang sedang kesulitan.

“Negara ini perlu bersatu untuk menghadapi lonjakan infeksi Covid dengan lebih baik, yang berisiko kehilangan lebih banyak nyawa, tekanan yang lebih besar terhadap mata pencaharian,” katanya.

