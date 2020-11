Ini Fokus Utama Biden di Sektor Keuangan

Minggu, 8 November 2020 | 10:04 WIB

Oleh : FMB

New York, Beritasatu.com - Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS oleh beberapa jaringan televisi besar pada Sabtu (7/11/2020), mengalahkan petahana Partai Republik Donald Trump.

Di sektor keuangan, Biden diperkirakan akan mengambil tindakan yang lebih ketat daripada Trump dan mantan bosnya, Presiden Barack Obama.

Biden telah menunjuk mantan regulator pasar derivatif Gary Gensler, yang memiliki reputasi tangguh di Wall Street, untuk mengerjakan rencana transisi bagi pengawasan industri keuangan.

BACA JUGA Pidato Pertama, Presiden Terpilih Joe Biden Ajak Warga AS Bersatu

Berikut adalah beberapa area utama yang kemungkinan akan menjadi fokus pemerintahannya:

Undang-undang Reinvestasi Komunitas

Ketidaksetaraan ras dan kesenjangan sosial di Amerika semakin terlihat jelas di tengah-tengah pandemi. Hal ini mendorong Demokrat menciptakan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Reinvestasi Komunitas 1977, undang-undang pinjaman yang adil kepada komunitas berpenghasilan rendah (kulit hitam dan amerika latin).

Biden juga telah berjanji dalam kampanyenya untuk memperluas aturan ke sektor lain, termasuk perusahaan hipotek (Kredit Pemilikan Rumah) dan asuransi.

Pembiayaan Perumahan

Mengatasi krisis perumahan terjangkau merupakan prioritas bagi Demokrat dan Biden. Pemerintahan Biden mungkin akan mencoba menghentikan rencana Trump untuk melepaskan raksasa pembiayaan perumahan Fannie Mae dan Freddie Mac dari kendali pemerintah, sebuah langkah yang dikhawatirkan Demokrat akan meningkatkan biaya KPR untuk warga Amerika berpenghasilan menengah dan rendah.

Biden juga berjanji untuk meninjau aturan regulator perumahan era Trump yang memberikan pinjaman atau KPR yang tidak proporsional, sehingga berdampak buruk pada kelompok ras minoritas atau kelompok-kelompok dilindungi lainnya.

Perlindungan Konsumen, Pelaporan Kredit

Biden meminta Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) yang kuat. Biro ini dibentuk setelah krisis keuangan 2009 untuk memastikan bank tidak memanfaatkan konsumen. Lembaga tersebut kurang agresif di bawah Trump, dan Biden telah mendukung pengawasan yang lebih ketat terhadap pinjaman konsumen dan menyerukan tindakan keras terhadap praktik pemberian pinjaman yang diskriminatif.

Di antara proposal kebijakan Biden yang paling menarik perhatian adalah pembentukan lembaga pelaporan kredit publik untuk bersaing dengan lembaga seperti Equifax dan TransUnion. Menurut materi kampanye Biden, badan baru tersebut akan bertujuan untuk "meminimalkan kesenjangan rasial" dalam pelaporan kredit setelah beberapa studi menemukan sistem ini mengecualikan ras minoritas sehingga mereka kesulitan mendapatkan pinjaman.

BACA JUGA Biden Presiden Terpilih, Wall Street Bisa Bernapas Lega

Risiko Perubahan Iklim

Anggota parlemen Demokrat dan pakar kebijakan mendorong perusahaan publik mengungkapkan risiko perubahan iklim bisnis mereka dan agar risiko tersebut dimasukkan ke dalam sistem regulasi keuangan. Biden menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim, dan para ahli kebijakan yakin lembaga yang dipilihnya akan mendalami ide-ide ini.

Reformasi Perlindungan Pailit

Biden telah mengadopsi rencana reformasi kepailitan atau kebangkrutan yang didorong oleh advokat konsumen Senator Demokrat Elizabeth Warren yang sebelumnya dia lawan sebagai senator. Proposal tersebut akan memudahkan warga Amerika dalam proses kebangkrutan dan melindungi aset seperti rumah dan mobil dari debitur selama proses tersebut. Namun, rencana seperti itu akan membutuhkan dukungan mayoritas Demokrat di Senat.

Kantor Pos sebagai Bank

Biden telah menyatakan dukungannya agar Kantor Pos AS menyediakan layanan perbankan dasar. Para progresif mengatakan rencana itu akan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengizinkan warga Amerika yang tidak memiliki rekening bank untuk mengakses layanan perbankan dan kredit dengan harga terjangkau, dan untuk menghindari rentenir dan layanan pencairan cek yang mahal.

Industri perbankan sendiri kemungkinan akan menentang rencana pembentukan calon kompetitor mereka yang didanai pembayar pajak.

Pinjaman Gajian, Tagihan Utang

Demokrat dan Biden pada Juli memprotes CFPB yang mencabut salah satu ketentuan utama dalam pinjaman payday, di mana pemberi pinjaman payday harus memastikan konsumen memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Pemberi pinjaman mengatakan bahwa ketentuan itu sangat berat sehingga dapat mematikan bisnis mereka.

Pinjaman payday adalah pinjaman jangka pendek yang disediakan untuk mereka yang membutuhkan dana, tetapi pembayarannya menunggu waktu gajian tiba atau 30 hari),

Demikian pula, kelompok konsumen mengkritik aturan penagihan utang yang menurut mereka akan memungkinkan penagihan utang dengan mengirimkan pesan teks dan surel berkali-kali hingga tidak terbatas. Pemerintahan Biden kemungkinan akan mencoba membatalkan atau mengatur ulang aturan tersebut.

Sumber:ANTARA, Reuters