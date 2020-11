Bursa Asia Menguat Sambut Kemenangan Biden

Senin, 9 November 2020 | 09:12 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Senin (9/11/2020) menyambut hasil Pemilu Amerika yang diproyeksikan dimenangkan Joe Biden dari Demokrat.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,94%, indeks komposit Shanghai naik 0,88%, Hang Seng Hong Kong naik 1,08%, S&P/ASX 200 naik 1,58%, Kospi naik 1,38%.

Dari data ekonomi, ekspor Tiongkok naik 11,4% di bulan Oktober dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Biden diproyeksikan menang di Pennsylvania dan Nevada setelah 4 hari penghitungan suara. Kemenangan di dua negara bagian itu akan mengamankan 270 suara yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu.

Pelaku pasar Wall Street berharap proyeksi pemenang Pemilu yang dilakukan media arus utama dapat mencegah proses penetapan yang berlarut-larut. Pasalnya, kandidat Republikan Donald Trump menuduh terjadi kecurangan dalam pemilu.

Dow Jones Industrial Average futures naik 220 poin pada perdagangan Minggu (8/11/2020) waktu setempat. S&P 500 futures naik 0,9% dan Nasdaq 100 futures naik 1,4%.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 2,71% ke US$ 40,52 per barel, sementara jenis WTI naik 2,83% ke US$ 38,19 per barel.

Sumber:CNBC.com