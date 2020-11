IHSG Berpotensi Lanjutkan Penguatan

Rabu, 11 November 2020 | 08:49 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (11/11/2020), di tengah beragamnya sentimen-sentimen di pasar, yakni: indeks Wall Street pada perdagangan Selasa (10/11/2020) bergerak variatif, namun utamanya indeks Dow Jones melanjutkan kenaikan, Pfizer Inc mengumumkan bahwa vaksin yang diproduksinya bersama dengan BioNTech memiliki efektivitas 90% terhadap virus corona, rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS, indeks regional Asia diperkirakan menguat, indeks bursa berjangka Wall Street sementara berada di zona merah, kekhawatiran terhadap stimulus fiskal AS, transisi kekuasaan ke Presiden terpilih Joe Biden, danmelonjaknya kasus virus.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen sangat penting dalam mengeluarkan masyarakat Indonesia dari berbagai dampak pandemi mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, dan keuangan. Sri Mulyani meminta pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa terus bergotong royong mengawal efektivitas APBN sehingga Indonesia dapat keluar dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Keuangan negara harus tetap dikelola secara baik dalam rangka mencapai berbagai cita-cita bangsa termasuk keluar dari krisis pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlangsung pada tahun depan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III lebih baik kontraksi 3,49% dibandingkan dengan kuartal II kontraksi 5,32%, karena adanya proses perbaikan ekonomi atau pembalikan arah (turning point) dari aktivitas ekonomi nasional. Hal ini menunjukan adanya perbaikan dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pengeluaran dan produksi mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja perekonomian didorong juga oleh peran stimulus fiskal atau dari instrumen APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara itu, penyerapan belanja negara mengalami peningkatan pada kuartal III. Hal ini tercatat dari belanja negara yang tumbuh 15,5%.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Joe Biden mengatakan langkah pertamanya untuk memenuhi janji pada rakyatnya adalah hal yang gagal diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Amerika disebut telah lama menderita menjelang pemerintahan akhir Presiden Donald Trump. Penderitaan tersebut, disebabkan oleh Covid-19 yang gagal diselesaikan oleh Donald Trump, dikatakan akan diselesaikan oleh Joe Biden. Pada 9 November, Joe Biden akan membentuk satuan tugas terpisah dalam menangani Covid-19, epidemi yang mengamuk di Amerika. Biden akan bertemu dengan pakar kesehatan AS terkemuka.

Rekomendasi perdagangan saham hari ini:

SMGR: Beli

• Tutup 10600, TP 10850

• Boleh beli di level 10200-10600

• Resisten di 10850 & support di 10200

• Waspadai jika tembus di 10200

• Batasi risiko di 10050

JSMR: Beli

• Tutup 4180, TP 4260

• Boleh beli di level 4030-4180

• Resisten di 4260 & support di 4030

• Waspadai jika tembus di 4030

• Batasi risiko di 3990

PGAS : Beli

• Tutup 1175, TP 1210

• Boleh beli di level 1145-1175

• Resisten di 1210 & support di 1145

• Waspadai jika tembus di 1145

• Batasi risiko di 1120

GGRM: Beli

• Tutup 42400, TP 42950

• Boleh beli di level 41700-42400

• Resisten di 42950 & support di 41700

• Waspadai jika tembus di 41700

• Batasi risiko di 41350

ADHI: Beli

• Tutup 670, TP 705

• Boleh beli di level 655-670

• Resisten di 705 & support di 655

• Waspadai jika tembus di 655

• Batasi risiko di 635

PTPP: Beli

• Tutup 1005, TP 1025

• Boleh beli di level 975-1005

• Resisten di 1025 & support di 975

• Waspadai jika tembus di 975

• Batasi risiko di 960

