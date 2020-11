Covid-19 AS Tembus 10 Juta, Wall Street Melemah

Jumat, 13 November 2020 | 06:45 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Pasar modal Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada perdagangan Kamis (12/11/2020) seiring meningkatnya kasus Covid-19 yang menjangkiti perekonomian AS.

Dow Jones Industrial Average turun 1,1%, S&P 500 turun 1%, dan Nasdaq terkoreksi 0,7%.

Ketua the Federal Reserve Jerome Powell mengatakan proyeksi perekonomian AS masih dihantui ketidakpastian di tengah-tengah kabar baik soal vaksin Covid-19.

"Dari sudut pandang kami, terlalu dini untuk menilai implikasi berita tersebut terhadap jalur pemulihan ekonomi, khususnya dalam waktu dekat ini. Dengan virus yang terus menyebar, beberapa bulan ke depan bisa menjadi tantangan," kata Powell soal vaksin.

Kasus Covid-19 di AS terus bertambah. Pada hari Rabu, tercatat 144.000 kasus baru dalam sehari sehingga secara nasional, angka Covid-19 menembus 10 juta. Chicago mengimbau warganya tetap di rumah, sementara New York memberlakukan jam malam untuk restoran, bar, dan sasana.

Saham perjalanan dan perbankan mengalami koreksi besar pada Kamis. United Airlines turun 4%, Carnival anjlok 7,9%. JPMorgan Chase, Citigroup, dan Wells Fargo turun lebih dari 1%.

Awal pekan ini, pasar modal sempat menguat ditopang berita vaksin dari Pfizer dan BioNTech yang mengklaim vaksin mereka memiliki efektivitas di atas 90%. Moderna juga akan segera mengumumkan hasil awal ujian tahap III mereka. Selain itu, hasil Pemilu AS yang sudah ketahuan pemenangnya, Joe Biden dari Demokrat, membantu mengurangi ketidakpastian dalam pasar.

Sumber:CNBC.com