RCEP, Blok Perdagangan Terbesar Dunia, Dibentuk

Minggu, 15 November 2020 | 14:16 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Hanoi, Beritasatu.com - Perjanjian blok perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) terbentuk pada hari ini, Minggu (15/11/2020). Reuters menyebut RCEP sebagai blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Blok ini didukung oleh Tiongkok dan mengecualikan Amerika Serikat.

Ironisnya, blok ini diprakarsai oleh mantan Presiden AS Barack Obama tetapi Presiden AS berikutnya, Donald Trump, memutuskan untuk keluar dari blok itu.

RCEP terdiri dari Asean, Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. RCEP akan menyumbang 30% perekonomian global, mewakili 30% populasi global dan mencakup 2,2 miliar konsumen. Sebagai blok perdagangan bebas, negara-negara anggotanya akan mengupayakan penurunan tarif ke depan. Namun, untuk sementara ini, belum ada pengumuman negara mana saja yang akan mengurangi tarif dalam waktu dekat ini.

RCEP menguatkan posisi Tiongkok sebagai partner perdagangan dengan Asia Tenggara, Jepang, dan Korea Selatan. Perekonomian kedua terbesar di dunia tersebut kini memiliki posisi yang baik untuk membentuk aturan perdagangan di wilayah Asia. Sementara AS telah meninggalkan dua blok perdagangan dengan RCEP dan Trans-Pacific Partnership (TPP). Keduanya adalah blok perdagangan yang mencakup wilayah dengan pertumbuhan tertinggi di dunia.

Iris Pang, kepala ekonom ING, mengatakan RCEP bisa membantu mengurangi ketergantungan Tiongkok terhadap pasar dan teknologi dari luar negeri seiring dengan meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok.

AS diragukan bakal bergabung kembali dengan RCEP meskipun inisiatif blok ini berawal dari mantan Presiden Obama. Presiden-terpilih AS Joe Biden tampaknya bakal memprioritaskan mengatasi pandemi di AS.

"Saya tidak yakin Pemerintah AS bakal fokus ke perdagangan atau bergabung kembali dengan RCEP. Untuk tahun pertama Pemerintahan Biden, dia akan fokus ke masalah pandemi," kata Charles Freeman, SVP Asia dari Kamar Dagang AS.

India keluar dari pembentukan RCEP pada November 2019, tetapi para pemimpin ASEAN mengatakan pintu masih terbuka.

Sumber:Reuters