Bursa Asia Dibuka Menguat Seiring Wall Street dan Eropa

Selasa, 17 November 2020 | 08:18 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Selasa (17/11/2020) mengikuti pergerakan Wall Street dan bursa Eropa yang sebelumnya ditutup positif.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,42%, ASX 200 Australia naik 0,44% setelah kemarin sempat ditutup karena masalah teknis, dan Kospi Korea Selatan naik 0,44%.

Harga minyak mentah dunia jenis WTI naik 0,17% ke US$ 41,41 per barel, sedangkan Brent naik 0,41% ke US$ 44 per barel.

Wall Street dan bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (16/11/2020). Sentimen vaksin kembali membuka jalan bagi pemulihan ekonomi. Kali ini, Moderna yang mengumumkan hasil positif vaksin buatan mereka, setelah Pfizer-BioNTech minggu lalu.

Vaksin eksperimental Moderna diklaim 94,5% efektif dalam mencegah Covid-19, berdasarkan hasil awal pada 95 pasien dari 30.000 pasien uji coba tahap III. Klaim itu dilontarkan Senin (16/11) berdasarkan data sementara dari uji coba tahap akhir.

Dow Jones Industrial Average naik 1,6% ke 29.950,44. Indeks 30 saham acuan itu menembus rekor intraday dan penutupan baru. S&P 500 naik 1,2% ke 3.626,91 yang juga merupakan penutupan tertinggi. Nasdaq naik 0,8% ke 11.924,13.

Di Eropa, Stoxx600 naik 1,18%, DAX Jerman naik 0,47%, FTSE Inggris naik 1,66%, CAC Prancis naik 1,7%, dan FTSE MIB Italia naik 1,98%.

Sumber:CNBC.com