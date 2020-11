AEI: Banyak Pelajaran Berharga dari Pandemi Covid-19

Kamis, 19 November 2020 | 17:07 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Iwan Setiawan Lukminto optimistis tahun depan merupakan momen kebangkitan emiten. Bukan hanya itu, para investor pun akan lebih mudah memilih emiten-emiten mana saja yang dinilainya memiliki good corporate governance (GCG) yang baik sehingga berhasil melalui masa pandemi dengan menghasilkan kinerja cukup baik.

Bahkan, menurutnya banyak emiten di tahun ini yang bisa memetik banyak pelajaran berharga. Termasuk bagi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), pabrik tekstil dan garmen terbesar Asia Tenggara yang kini mampu bangkit dan mencapai utilisasi 90% dari saat pandemi yang di bawah 60%. Kala itu, Sritex mengambil celah untuk produksi masker dan alat pelindung diri (APD).

"Tahun 2020 tahun pelajaran bagi kami, pandemi ini kan tidak setiap waktu, baru di tahun ini. Kami jadi belajar bagaimana punya bisnis model yang baru. Lalu ada kesempatan untuk restrukturisasi cost kita, apakah saat ini sudah sangat efisien. Bagaimana transformasi bisnis kita ke online. Transformasi penting sekali. 2021 tetap positif karena di saat krusial saja masih bisa tumbuh sedikitnya up to 10% di tahun ini masih bisa. Padahal awalnya pas pandemi gelap sekali," jelas Iwan dalam Zooming With Primus dengan topik "2021, Tahun Kebangkitan Emiten" yang disiarkan secara langsung di Beritasatu TV, Kamis (19/11/2020).

Dari sisi perbankan, Direktur Utama PT Bank Panin Tbk Herwidayatmo menuturkan, industri perbankan sudah bersiap untuk melayani permintaan pertumbuhan kredit bagi korporasi dan ritel di tahun depan. "Kita kembali ke mood optimistis selama mengalami ketidakpastian setelah pandemi. Perbankan di Indonesia sudah cukup siap hadapi ini semua," ungkapnya.

Bahkan celah pemulihan sudah nampak di Bank Panin, di mana 24% kreditur yang mengajukan restrukturisasi kredit saat ini sudah mulai memenuhi kewajibannya secara baik. "Tren ini membaik, bahkan dari mereka sudah mulai bergairah untuk memulai bisnisnya kembali. Kini kami siap kembali ke tren normal," kata Herwidayatmo.

