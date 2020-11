Inflasi di Jepang Melambat, Bursa Asia Ditutup Bervariasi

Jumat, 20 November 2020 | 15:32 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Jumat (20/11/2020) karena investor tetap berhati-hati atas dampak ekonomi jangka pendek akibat meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,42%, indeks komposit Shanghai naik 0,44%, Hang Seng Hong Kong naik 0,36%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,12%, Kospi naik 0,24%.

Inflasi inti, mengecualikan harga makanan segar, di Jepang turun 0,7% di bulan Oktober dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah penurunan terbesar sejak Maret 2011. Inflasi di Jepang mengalami penurunan tiga bulan berturut-turut.

Tiongkok mempertahankan suku bunga untuk 7 bulan berturut-turut, sesuai dengan ekspektasi pasar. Suku bunga tetap di 3,85% untuk periode 1 tahun, dan 4,65% untuk periode 5 tahun.

Pandemi virus corona, yang telah menginfeksi lebih 56 juta orang dan menyebabkan gangguan pada ekonomi dunia, telah mendorong tingkat utang global ke level tertinggi baru. Institute for International Finance memprediksi utang global naik dari US$ 272 triliun pada kuartal ketiga mencapai US$ 277 triliun pada akhir tahun. Angka itu setara dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 365%.

Sumber:CNBC.com