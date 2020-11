Bursa Eropa Dibuka Menguat, Investor Pantau Perkembangan Stimulus

Jumat, 20 November 2020 | 15:39 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Jumat (20/11/2020). Pelaku pasar terus memantau perkembangan virus Covid-19 dan stimulus fiskal AS.

Indeks Stoxx600 naik 0,23%, DAX Jerman naik 0,11%, FTSE Inggris naik 0,2%, CAC Prancis naik 0,34%, FTSE MIB Italia naik 0,57%.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin Kamis kemarin mengatakan berencana membiarkan program pinjaman darurat dari the Federal Reserve kedaluarsa pada 31 Desember, di mana hal ini bakal mengurangi kemampuan bank sentral dalam mendukung sistem keuangan AS.

Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell setuju melanjutkan negosiasi dengan anggota Kongres dari Demokrat terkait stimulus fiskal Covid-19.

Di Eropa, negosiasi Brexit terkendala karena salah satu delegasi positif Covid-19. Namun, negosiasi akan dilanjutkan secara terpisah dan diharapkan selesai dalam 10 hari. Selain itu, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa rencana stimulus US$ 2 triliun tidak akan disetujui secepatnya setelah perubahan kesepakatan bulan lalu ditentang Hongaria dan Polandia.

Bursa Asia-Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Jumat (20/11/2020). Nikkei 225 Tokyo turun 0,42%, indeks komposit Shanghai naik 0,44%, Hang Seng Hong Kong naik 0,36%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,12%, Kospi naik 0,24%.

Inflasi inti, mengecualikan harga makanan segar, di Jepang turun 0,7% di bulan Oktober dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah penurunan terbesar sejak Maret 2011. Inflasi di Jepang mengalami penurunan tiga bulan berturut-turut.

Tiongkok mempertahankan suku bunga untuk 7 bulan berturut-turut, sesuai dengan ekspektasi pasar. Suku bunga tetap di 3,85% untuk periode 1 tahun, dan 4,65% untuk periode 5 tahun.

Sumber:CNBC.com