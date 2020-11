Indeks Berjangka Wall Street Melemah, Investor Berharap Stimulus

Senin, 23 November 2020 | 06:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Indeks berjangka di Wall Street melemah tipis pada perdagangan Minggu (22/11/2020) waktu setempat. Sentimen meningkatnya kasus Covid-19 masih menekan pergerakan pasar.

Dow Jones futures turun 0,2%, S&P 500 futures turun 0,1%, dan Nasdaq futures 100 datar.

"Pasar modal pekan ini dipengaruhi kekhawatiran lockdown dan meningkatnya kasus Covid-19, tetapi di awal bulan Desember ada optimisme jangka pendek terkait stimulus Covid-19. Tarik ulur saham teknologi dan saham siklis akan terus terjadi beberapa minggu ke depan, dan pasar masih menantikan data ekonomi yang menunjukkan menurunnya belanja konsumen," kata Shannon Saccocia, CIO Boston Private, kepada CNBC.com.

Sepanjang pekan lalu, Dow Jones turun 0,73%, S&P 500 turun 0,77%, Nasdaq naik 0,22%.

Kasus Covid-19 terus meningkat. Jumat lalu, AS mencatat rekor baru dengan 195.500 kasus. Pejabat kesehatan memperingatkan Hari Thanksgiving Kamis (26/11/2020) dapat memperparah penyebaran Covid-19.

Meningkatnya kasus Covid-19 membuat beberapa negara bagian dan kota membatasi pergerakan warganya. JPMorgan mengatakan pembatasan aktivitas berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi sebesar 1% di triwulan pertama 2021.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin Kamis kemarin mengatakan berencana membiarkan program pinjaman darurat dari the Federal Reserve kedaluarsa pada 31 Desember, di mana hal ini bakal mengurangi kemampuan bank sentral dalam mendukung sistem keuangan AS.

Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell setuju melanjutkan negosiasi dengan anggota Kongres dari Demokrat terkait stimulus fiskal Covid-19.

Sumber:CNBC.com