Ini Rekomendasi Saham Valbury Hari Ini

Senin, 23 November 2020 | 09:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas Indonesia, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Senin (23/11/2020), seiring dengan bauran sentimen-sentimen, berikut ini: 1) Indeks bursa berjangka Wall Street sementara berada di zona hijau, 2) Indeks regional Asia diperkirakan mayoritas menguat, 3) Pfizer Inc, perusahaan farmasi asal AS, pada Jumat lalu mengajukan permohonan kepada regulator kesehatan AS untuk menggunakan vaksin darurat dari pihaknya, 4) Indeks Wall Street pada perdagangan Jumat (20/11) ditutup melemah, 5) Nilai tukar rupiah diperkirakan depresiasi terhadap dolar AS, 6) Meningkatnya kasus Covid-19 masih menekan pergerakan pasar, dan 7) Meningkatnya kasus Covid-19 membuat beberapa negara bagian dan kota membatasi pergerakan warganya.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Sejumlah kementerian/lembaga masih menahan penggunaan anggaran. Akibatnya, daya beli masyarakat sulit meningkat dan ekonomi bisa semakin terpuruk. Sampai pertengahan November, total realisasi nilai belanja kementerian/lembaga (K/L) belum mencapai 50%. Nilainya, hingga 9 november 2020 baru Rp 289,34 triliun dari alokasi Rp 1.027,1 triliun. Sementara, waktu efektif untuk penyerapan anggarannya hanya sampai 22 Desember, dikarenakan adanya Libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Rencana pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok di tahun depan, mendapat penolakan dari berbagai kalangan industri dan pekerja. Kenaikan cukai rokok yang eksesif dinilai dapat menggerus jumlah tenaga kerja di industri rokok. Kenaikan cukai rokok diprediksikan mendorong angka pengangguran akan bertambah dua kali lipatnya dari saat ini jika tarif cukai rokok naik tinggi di tahun depan. akan ada penambahan 9 juta orang yang menganggur akibat kenaikan cukai rokok di 2021. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Tanah Air bertambah 2,67 juta orang, menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tambahan pengangguran 9 juta orang jika cukai rokok naik di tahun 2020 dan ditambah 9 jutaan yang menganggur, jadi 18 juta.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Presiden Donald Trump mengulangi klaim penipuan pemilih yang tidak berdasar pada hari Sabtu, 21 November dan sekutunya mencoba untuk memblokir pengakuan resmi atas kemenangan Demokrat Joe Biden di Michigan dan Pennsylvania. Sekelompok politisi dan pemilih Republik mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian di Pennsylvania dengan alasan bahwa undang-undang tahun 2019 yang membuka jalan bagi pemungutan suara absensi yang diperluas adalah inkonstitusional. Kelompok ini berusaha memblokir pihak berwenang agar tidak menyatakan bahwa Biden memenangkan 81.000 suara lebih banyak daripada Trump di negara bagian itu.

Rekomendasi perdagangan hari ini:

TLKM: Beli

• Tutup 3220, TP 3270

• Boleh beli di level 3180-3220

• Resisten di 3270 & support di 3180

• Waspadai jika tembus di 3180

• Batasi risiko di 3140

PGAS: Beli

• Tutup 1405, TP 1435

• Boleh beli di level 1355-1405

• Resisten di 1435 & support di 1355

• Waspadai jika tembus di 1355

• Batasi risiko di 1325

SMGR : Beli

• Tutup 11350, TP 11600

• Boleh beli di level 10900-11350

• Resisten di 11600 & support di 10900

• Waspadai jika tembus di 10900

• Batasi risiko di 10700

BMRI: Beli

• Tutup 6300, TP 6425

• Boleh beli di level 6225-6300

• Resisten di 6425 & support di 6225

• Waspadai jika tembus di 6225

• Batasi risiko di 6150

LSIP: Beli

• Tutup 1125, TP 1150

• Boleh beli di level 1095-1125

• Resisten di 1150 & support di 1095

• Waspadai jika tembus di 1095

• Batasi risiko di 1075

CTRA: Beli

• Tutup 895, TP 945

• Boleh beli di level 845-895

• Resisten di 945 & support di 845

• Waspadai jika tembus di 845

• Batasi risiko di 820

