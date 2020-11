KKI 2020 Catat Omzet Penjualan Rp 16,51 Miliar

Selasa, 24 November 2020 | 14:23 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2020 yang digelar Bank Indonesia (BI) dalam tiga seri mencatat omzet penjualan sebesar Rp 16,51 miliar atas produk UMKM yang terdiri dari kain dan pakaian, kerajinan, serta makanan dan minuman. Angka transaksi ini meningkat sebesar 31% jika dibandingkan dengan penyelenggaraan KKI tahun 2019.

Digelar secara virtual, KKI Seri I dilaksanakan pada 28-30 Agustus 2020 bertemakan “Sinergi untuk UMKM Ekspor”, KKI Seri II bertemakan “Sinergi untuk UMKM Digital” pada 7-9 Oktober 2020, dan KKI Seri III bertajuk “UMKM Sahabat Milenial” pada 20-22 November 2020.

“Selama penyelenggaraan tiga seri Pameran KKI 2020, BI juga mencatat kenaikan nilai kesepakatan bisnis (ekspor, pemasaran e-commerce, dan pembiayaan) sebesar 54% dibandingkan periode sebelumnya. Nilai kesepakatan bisnis sebesar Rp 113,2 miliar antara 328 UMKM dengan para mitra bisnis ini disertai penandatanganan kontrak ekspor dan akad kredit UMKM dengan lembaga keuangan,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resminya, Selasa (24/11/2020).

Sementara itu, one on one meeting mencatat kesepakatan ekspor sebesar Rp 7,52 miliar (dari 31 UMKM) dan komitmen pembiayaan sebesar Rp 11,48 miliar (43 UMKM dengan Bank dan Permodalan Nasional Madani).

Dalam hal dukungan BI terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), BI melakukan pemasangan QRIS pada 1948 UMKM melalui 60 pasar seni, dan menggelar webinar serta onboarding UMKM di 46 Kantor Perwakilan BI dengan 70.000 peserta UMKM.

“Berbagai pencapaian KKI tahun 2020 ini diharapkan mampu mendorong transformasi digital UMKM dan menjadikan UMKM sebagai sumber kekuatan baru perekonomian nasional untuk Indonesia maju,” kata Onny.

KKI sendiri merupakan rangkaian event tahunan yang menampilkan produk-produk UMKM binaan BI, dengan bersinergi bersama Kementerian/Lembaga dalam pengembangan UMKM. Diselenggarakan secara virtual, jumlah pengunjung KKI di berbagai kanal baik melalui Zoom, platform KKI, Youtube, Instagram, dan Facebook mencapai 64.763 pengunjung.

