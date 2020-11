Kempupera Teken Kontrak Paket Pekerjaan Tol Serang-Panimbang Seksi 3

Rabu, 25 November 2020 | 14:06 WIB

Serang, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dan kontraktor Sino Road and Bridge Group Co. Ltd, menandatangani kontrak paket pekerjaan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 senilai Rp 4,5 triliun untuk memulai persiapan pembangunan Tol Serang–Panimbang Seksi 3 Ruas Cileles-Panimbang sepanjang 33 Km.

Menpupera Basuki Hadimuljono meminta kontraktor pelaksana dapat mempercepat pembangunan konstruksi Ruas Cileles – Panimbang. Pemerintah tidak memiliki agenda khusus melakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan jalan tol tersebut.

“Kita harus memakai langgam (ritme kerja) Kempupera yang cepat. Pembebasan lahan sudah siap sekitar 78% untuk 33 Km. Sehingga tidak ada alasan menunda pembangunan. Tidak perlu ada seremoni groundbreaking yang penting pembangunan bisa segera kita mulai dan selesaikan” kata Basuki dalam pernyataan resminya, Rabu (25/11/2020).

Seksi 3 ruas Cileles – Panimbang merupakan bagian terakhir paket pekerjaan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 Km. Tol ini secara keseluruhan terbagi 3 Seksi. Seksi 1 Ruas Serang–Rangkasbitung (26,50 Km), Seksi 2 Ruas Rangkasbitung-Cileles (24,17 Km), dan Seksi 3 Ruas Cileles-Panimbang (33 Km). Seksi 3, porsi BUJT terbagi menjadi 55% milik Sino Road & Bridge Co. Ltd, yang masing-masing 22,5% milik PT Wijaya Karya (Tbk) dan PT Adhi Karya ( Tbk).

Ruas tol ini dikerjakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi Rp 5,33 triliun yang terdiri dari Seksi 1-2, porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, sementara Seksi 3 menjadi porsi Pemerintah dengan target beroperasi seluruhnya pada 2023. Saat ini, progres pembangunan ruas Serang–Rangkasbitung hingga November 2020 mencapai 84,18%.

“Kita perlu bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus, supaya bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin turut menggerakkan ekonomi nasional yang mempunyai tantangan lebih berat ke depan,” ujar Basuki.

Tersambungnya tol yang melintasi Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang ini bukan hanya sebagai penghubung menuju kawasan pariwisata seperti KSPN Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon, tetapi juga akan meningkatkan konektivitas dan sektor produktif seperti industri, barang, dan jasa yang tersambung dengan Tol Jakarta - Merak.

