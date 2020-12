Bursa Asia Menguat di Awal Perdagangan Desember

Selasa, 1 Desember 2020 | 08:10 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Selasa (1/12/2020). Pelaku pasar menantikan data aktivitas manufaktur Tiongkok.

Nikkei225 Tokyo naik 0,92%, indeks komposit Shanghai datar, ASX 200 Australia naik 0,87%, dan Kospi Korsel naik 1,35%.

Caixin/Markit akan mengumumkan data indikator manufaktur Purchasing Managers' Index bulan November. Data Pemerintah Tiongkok menunjukkan angka PMI di 52,1, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Angka PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi, dan sebaliknya menunjukkan kontraksi.

Bank sentral Australia juga akan mengumumkan suku bunga hari ini.

Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Senin (30/11/2020) seiring aksi profit taking setelah mencatat gain yang bersejarah sepanjang November.

Dow Jones Industrial Average melemah 0,9% ke 29.638,64, S&P 500 turun 0,5% ke 3.621,23, dan Nasdaq turun 0,1% ke 12.198,74.

Harga minyak mentah AS jenis WTI turun 0,26% ke US$ 45,22 per barel, sedangkan jenis Brent turun 1,22% ke US$ 47,59 per barel.

