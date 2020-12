Harga Emas Naik Rp 14.000 Per Gram

Rabu, 2 Desember 2020 | 09:51 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Pulogadung pada perdagangan Rabu (2/12/2020) mencapai Rp 952.000 per gram, naik Rp 14.000 dari perdagangan sebelumnya.

Harga pembelian kembali atau buyback emas naik Rp 14.000 ke Rp 825.000 per gram. Sementara, harga emas Comex hari ini untuk kontrak Februari 2021 turun 0,17% ke US$ 1.815,8 per troy ons pagi ini, menurut data Bloomberg.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

0,5 gram: Rp 526.000

1 gram: Rp 952.000.

5 gram: Rp 4.535.000.

10 gram: Rp 9.015.000.

25 gram: Rp 22.412.000.

50 gram: Rp 44.745.000.

100 gram: Rp 89.412.000.

250 gram: Rp 223.265.000.

500 gram: Rp 446.320.000.

1000 gram: Rp 892.600.000.

Sumber:BeritaSatu.com