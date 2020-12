Bursa Asia Mixed di Awal Perdagangan Pekan Ini

Senin, 7 Desember 2020 | 08:50 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Senin (7/12/2020) ditoipang oleh sentimen distribusi vaksin Covid-19 dan harapan stimulus AS.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,13%, indeks komposit Shanghai naik 0,08%, Hang Seng Hong Kong turun 0,13%, ASX 200 Australia naik 0,7% dan Kospi turun 0,03%.

Pasar bergerak positif ditopang harapan stimulus AS dan vaksin yang mulai didistribusikan bulan ini. Tetapi masih banyak tantangan ke depan seperti data ketenagakerjaan AS yang tidak sesuai harapan dan meningkatnya kasus Covid-19.

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Fakultas Kedokteran University of Washington memperkirakan korban jiwa mencapai 539.000 pada 1 April nanti, naik dari 279.000 orang saat ini. Menurut data Johns Hopkins University (yang dijadikan acuan resmi), Covid-19 sudah menjangkiti 14,3 juta orang. Data tidak resmi dari Worldometers, menunjukkan 15 juta kasus Covid-19 di AS.

Pemerintah AS diperkirakan menyetujui dan mulai mendistribusikan beberapa vaksin mulai bulan ini. IHME mengatakan vaksin akan mengurangi proyeksi angka kematian sebesar 9.000 sebelum 1 April. Distribusi vaksin yang lebih cepat kepada individu-individu berisiko tinggi bisa menyelamatkan hingga 14.000 orang.

Indeks berjangka AS menguat pada perdagangan Senin malam waktu setempat (6/12/2020). Dow Jones futures naik 0,2%, S&P 500 naik 0,2%, dan Nasdaq 100 futures naik 0,3%.

Sumber:CNBC.com