Vaksin Tiba, IHSG Berpotensi Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas, IHSG berpeluang menguat pada perdagangan hari ini, Senin (07/12/2020), yang didukung oleh faktor-faktor berikut ini: indeks Wall Street pada perdagangan Jumat (4/12/2020) menguat, rupiah berpotensi lanjutkan tren penguatan, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin produksi Sinovac tiba di Indonesia, ECB akan menambah stimulus lebih banyak untuk zona euro, optimisme pasar terkait paket stimulus, lapangan pekerjaan di AS bulan November bertambah 245.000, indeks regional Asia diperkirkan bergerak beragam, indeks berjangka Wall Street sementara bergerak variatif, AS mencatatkan hamper 230.000 kasus infeksi virus corona Covid-19 dalam 24 jam, dan Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan, laporan pekerjaan yang suram menunjukkan pemulihan ekonomi terhenti.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Pemerintah menyesuaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk kelapa sawit. Tarif baru ditetapkan secara progresif dengan 15 klasifikasi tarif untuk 24 kelompok produk sawit dan turunannya. Tarif PE baru bertujuan untuk memacu hilirisasi, sehingga produk-produk hilir dikenakan tarif lebih rendah dibanding produk hulu atau mentah. Tarif baru PE sawit dengan besaran maksimum US$ 255 per ton. Kementerian Keuangan menetapkan 15 ambang batas harga CPO atau klasifikasi tarif, dengan kisaran harga US$ 670-995 per ton. Ambang batas harga CPO di bawah atau sama dengan US$ 670 per ton, PE untuk komoditas CPO ditetapkan sebesar US$ 55 per ton. Apabila ambang batas di atas US$ 670-695 per ton maka PE yang dikenakan US$ 60 per ton. Jika ambang batas di atas US$ 695 -720 per ton maka PE yang dikenakan US$ 75 per ton. Demikian seterusnya hingga ambang batas tertinggi di atas US$ 995 per ton, berarti PE untuk komoditas CPO adalah sebesar US$ 255 per ton.

Gubernur Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud. Perekonomian pada tahun tersebut juga akan membaik. Diperkirkana ekonomi akan mulai tumbuh positif pada triwulan IV-2020 dan meningkat ke sekitar 4,8-5,8 persen pada 2021. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat di seluruh daerah momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme. BI mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan, baik stimulus moneter dan makroprudensial serta digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menutup akses bagi tim transisi Joe Biden untuk melakukan pertemuan dengan pihak intelijen. Tim Biden belum bertemu dengan Badan Keamanan Nasional dan Badan Intelijen Pertahanan. Tim Biden sendiri dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan badan intelijen pada awal pekan. Sulitnya pemberian akses transisi Biden sendiri muncul ketika Trump telah memerintahkan Administrasi Layanan Umum untuk mengizinkan pejabat agen federal bertemu dengan tim Biden pada 23 November.

Rekomendasi saham hari ini:

ASII: Beli

• Tutup 5700, TP 5850

• Boleh beli di level 5525-5700

• Resisten di 5850 & support di 5525

• Waspadai jika tembus di 5525

• Batasi risiko di 5450

BBTN: Beli

• Tutup 1720, TP 1770

• Boleh beli di level 1700-1720

• Resisten di 1770 & support di 1700

• Waspadai jika tembus di 1700

• Batasi risiko di 1670

PTBA : Beli

• Tutup 2480, TP 2540

• Boleh beli di level 2420-2480

• Resisten di 2540 & support di 2420

• Waspadai jika tembus di 2420

• Batasi risiko di 2390

KLBF: Beli

• Tutup 1475, TP 1510

• Boleh beli di level 1430-1475

• Resisten di 1510 & support di 1430

• Waspadai jika tembus di 1430

• Batasi risiko di 1400

TLKM: Beli

• Tutup 3250, TP 3380

• Boleh beli di level 3220-3250

• Resisten di 3380 & support di 3220

• Waspadai jika tembus di 3220

• Batasi risiko di 3170

INTP: Beli

• Tutup 14300, TP 14900

• Boleh beli di level 14100-14300

• Resisten di 14900 & support di 14100

• Waspadai jika tembus di 14100

• Batasi risiko di 13800

