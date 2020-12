IHSG Berpotensi Mixed, Ini Rekomendasi Valbury

Kamis, 10 Desember 2020 | 09:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas, IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (10/12/2020), yang dipengaruhi oleh sentimen-sentimen berikut ini : 1) Bio Farma akan memproduksi 30 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac sekaligus mendatangkan 3 juta vaksin impor kuartal I-2021. Dosis itu setara untuk 16,5 juta orang, 2) Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS, 3) Presiden terpilih AS Joe Biden menguraikan program 100 hari kerja pertamanya di bidang kesehatan, 4) Indeks berjangka Wall Street bergerak variatif, 5) Indeks Wall Street pada perdagangan Rabu (09/12) ditutup melemah, 6) Pasar saham regional Asia diperkirakan sebagian besar koreksi dan 7) Kesepakatan stimulus tetap sulit dipahami di tengah negosiasi paling intens atas paket Covid-19

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Sri Mulyani mengatakan situasi sulit di masa pandemi bisa dilihat dari sektor keuangan terutama perbankan yang mengalami tekanan luar biasa. Risiko kredit melonjak sisi lainya pertumbuhan kredit menurun hampir di level 0% atau bahkan negatif. Pertumbuhan kredit yang sangat lemah tidak akan mungkin mendorong ekonomi dan ekonomi tidak mungkin hanya didorong dengan APBN sendiri. Dengan tidak adanya pertumbuhan kredit merupakan sinyal bahaya buat ekonomi. Artinya para korporasi dan kondisi dunia usaha terhenti. Untuk itu pemerintah berupaya bagaimana sektor-sektor keuangan dan korporasi kembali bisa melakukan bisnisnya. Hal itulah yang mendasari pemerintah bersama dengan OJK untuk memberikan relaksasi kredit. Pelaku usaha bisa tidak membayar utang pokoknya selama 6 bulan atau 9 bulan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kondisi utang pemerintah saat ini masih terkendali meski di tengah kondisi yang tidak biasa karena pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah utang pemerintah tidak terjadi di Indonesia saja melainkan seluruh negara yang terdampak Covid-19. Pelebaran defisit APBN merupakan konsekuensi bagi seluruh negara yang terdampak pandemi Covid-19. Pelebaran defisit juga tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan hampir semua negara di dunia. Pelebaran defisit APBN mengakibatkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat. Namun demikian, dipastikan rasio utang masih berada di level yang terkendali.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Presiden terpilih Amerika Serikat ( AS), Joe Biden, menetapkan target 100 juta vaksinasi Covid-19 dalam 100 hari pertamanya menjabat sebagai presiden. Regulator AS mengonfirmasi vaksin buatan Pfizer-BioNTech 95% efektif, membuka jalan untuk disetujui bagi penggunaan darurat. Sementara, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memastikan rakyat AS mendapatkan prioritas menerima vaksin Covid-19 yang dikembangkan di negara tersebut. Belum diketahui bagaimana keputusan ini diterapkan, karena perusahaan farmasi sudah menandatangani perjanjian menyediakan vaksin untuk negara lain.

Rekomendasi saham hari ini:

GGRM: Beli

• Tutup 47600, TP 48325

• Boleh beli di level 46625-47600

• Resisten di 48325 & support di 46625

• Waspadai jika tembus di 46625

• Batasi risiko di 46200

BMRI: Beli

• Tutup 6675, TP 6800

• Boleh beli di level 6550-6675

• Resisten di 6800 & support di 6550

• Waspadai jika tembus di 6550

• Batasi risiko di 6475

BBNI : Beli

• Tutup 6650, TP 6725

• Boleh beli di level 6575-6650

• Resisten di 6725 & support di 6575

• Waspadai jika tembus di 6575

• Batasi risiko di 6500

TLKM: Beli

• Tutup 3300, TP 3380

• Boleh beli di level 3220-3300

• Resisten di 3380 & support di 3220

• Waspadai jika tembus di 3220

• Batasi risiko di 3170

ASII: Beli

• Tutup 5700, TP 5875

• Boleh beli di level 5525-5700

• Resisten di 5875 & support di 5525

• Waspadai jika tembus di 5525

• Batasi risiko di 5450

INTP: Beli

• Tutup 14425, TP 14975

• Boleh beli di level 14300-14425

• Resisten di 14975 & support di 14300

• Waspadai jika tembus di 14300

• Batasi risiko di 14075

Sumber:BeritaSatu.com