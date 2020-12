Tidak Punya Kamar, "Hotel Online" Ini Jauh Lebih Besar dari Marriott dan Hilton

Jumat, 11 Desember 2020 | 07:13 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Saham perusahaan penyewaan kamar Airbnb melesat hingga 112% dalam perdagangan perdananya di bursa AS, Kamis (10/12/2020). Saham Airbnb dipatok di US$ 68 pada hari Rabu dan ketika perdagangan dibuka pada Kamis, langsung melesat ke US$ 146 per saham.

Perusahaan tersebut kini memiliki kapitalisasi pasar US$ 86,5 miliar setelah menjalani debutnya, naik lebih dari dua kali lipat valuasi yang ditargetkan perusahaan.

Dengan demikian Airbnb memiliki kapitalisasi yang lebih besar dari Booking sebesar US$ 86 miliar. Pesaingnya, Expedia, hanya memiliki kapitalisasi US$ 18 miliar.

Perusahaan penyewaan kamar -yang ironisnya tidak memiliki kamar sendiri dan mengandalkan kamar pengguna aplikasinya- juga menjadi perusahaan yang lebih besar dari raksasa perhotelan seperti Marriott (US$ 42 miliar) dan Hilton (US$ 29 miliar). Airbnb juga memiliki kapitalisasi pasar yang lebih besar dari Delta Air Lines.

Berdasarkan catatan CNBC, debut Airbnb masuk 10 besar debut terbaik 2020 berdasarkan kenaikan harga saham.

Airbnb diperdagangkan dengan ticker ABNB di Nasdaq. Sejumlah pengamat berspekulasi, Airbnb akan bergabung dengan indeks-indeks besar dalam beberapa tahun ke depan.

Didirikan sejak tahun 2008, Airbnb berawal dari jasa penyewaan rumah di San Francisco dan kini memiliki lebih dari 4 juta hosts atau tuan rumah yang menyewakan mulai dari kamar hingga kastil, bahkan igloo mereka kepada 800 juta lebih tamu di 100.000 kota di 220 negara di seluruh dunia. Hingga September 2020, Airbnb memiliki active listings sebanyak 5,6 juta.

Sumber:CNBC.com