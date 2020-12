Bursa Asia Menguat Ditopang Sentimen Vaksin

Senin, 14 Desember 2020 | 08:04 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini, Senin (14/12/2020). Optimisme pasar terangkat sentimen vaksin Covid-19.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,7%, ASX 200 Australia naik 0,45%, Kospi Korea Selatan naik 0,45%.

Survei bank sentral Jepang (BoJ) hari ini menunjukkan bahwa sentimen kepercayaan bisnis menguat dalam tiga bulan terakhir, dari minus 27 di akhir September ke minus 10 di Desember. Angka ini juga lebih baik dari estimasi Reuters di minus 15.

Suntikan pertama vaksinasi massal Covid-19 di Amerika Serikat (AS) akan diberikan pada Senin pagi (14/12/2020). Vaksin Pfizer Inc-BioNTech ini mulai dikirim ke seluruh negara bagian yang terkena dampak paling parah pada Minggu (13/12/2020).

Negosiasi perdagangan pasca-Brexit antara Inggris dan Uni Eropa gagal mencapai titik temu pada tenggat waktu yang disepakati bersama yaitu Minggu (13/12/2020). Namun kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan negosiasi.

Harga minyak mentah dunia jenis WTI naik 0,02% ke US$ 46,58 per barel, Brent naik 0,04% ke US$ 49,99 per barel.

Sumber:CNBC.com