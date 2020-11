Hitachi Vantara Resmi Jadi Bagian vSAN Global Partner Appliances

Kamis, 12 November 2020 | 22:32 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Hitachi Vantara, digital infrastruktur dan solusi dari perusahaan subsidari yang dimiliki oleh Hitachi Ltd mengumumkan, Hitachi Vantara Unified Compute Platform HC menjadi bagian VMware vSAN Global Partner Appliances.

Global Partner Appliances ini merupakan pendekatan infrastruktur hyperconverged (HCI) terbaru dari VMware dengan fungsi deployment untuk menyederhanakan proses procurement, deployment, dan maintenance lini produk HCI. Hitachi Vantara juga mengumumkan pembaharuan terhadap lini produk Hitachi UCP RS.

Country Manager Hitachi Vantara Indonesia, Robert Kayatoe mengatakan, Hitachi Vantara menawarkan efisiensi operasional perusahaan dengan menghadirkan teknologi flash-accelerated pada infrastruktur converged dan hyperconverged yang membuat solusinya lebih unggul dibanding kompetitor.

"Solusi ini juga menawarkan reabilitas, fleksibilitas, fungsi automation, dan performa yang tak tertandingi untuk berbagai kebutuhan perusahaan serta tetap kompetitif khususnya di pasar Indonesia dan Filipina,” kata Robert melalui virtual conference, di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Menurut Robert, Hitachi Vantara menawarkan portofolio produk Hitachi terlengkap, termasuk di dalamnya infrastruktur hyperconverged. Di sisi lain, Hitachi Vantara Unified Compute Platform (UCP) mendukung infrastruktur converged dan hyperconverged.

"Hitachi UCP HC yang didukung oleh VMware vSAN memberikan kemudahan dalam integrasi berbagai software dari Vmware,” ujar Robert.

Robert menambahkan, lini produk Hitachi UCP Advisor memberikan opsi fleksibilitas bagi customer dalam mengurangi opex. Sistem ini dapat menjalankan fungsi provisioning dan berbagai virtual component lain secara otomatis, mengaplikasikan update berbagai patch, code, serta berbagai pekerjaan administratif lainnya secara berkala untuk menjaga keamanan data perusahaan.

"Selain itu sistem ini juga terintegrasi dan kompatibel dengan software VMware yang memberikan fungsi deployment lebih cepat sehingga menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien,” ungkap Robert.

Sementara, Country Manager VMware Indonesia, Cin Cin Go menuturkan, teknologi VMware juga memungkinkan konsumen untuk membangun, mengatur, menjalankan, menyambungkan, dan melindungi berbagai data penting perusahaan di berbagai data center. Teknologi ini, memudahkan konsumen untuk saling terhubung dan memperlancar aktivitas operasional perusahaan.

"Kubernetes, salah satu platform revolusioner VMware telah diakui untuk menghadirkan layanan private cloud, public cloud dan edge. VMware Tanzu adalah solusi terbaru dari VMware yang dapat membantu customer dalam membangun, mengatur, dan menjalankan aplikasi modern pada platform Kubernetes yang juga didukung oleh Bitnami,” ungkap Cin Cin.

Cin Cin menambahkan, berbagai teknologi canggih ini membantu konsumen untuk membangun private, public, maupun hybrid cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, skema pembayaran pay as you go, keamanan data yang lebih terjamin serta sistem yang dapat berjalan secara otomatis.

"Digitalisasi adalah perubahan fundamental khususnya untuk perusahaan di Indonesia yang fokus dalam perkembangan inovasi bisnis. Dengan menggandeng Hitachi Vantara, sekarang kami dapat menghadirkan pendekatan infrastruktur hyperconverged terbaru yang lebih sederhana, aman, dan fleksibel untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur digital dalam mempercepat akselerasi inovasi dan bisnis perusahaan,” tutur Cin Cin.

Sumber:BeritaSatu.com