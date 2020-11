Inovasi Bionika Diganjar Gelar Juara Dunia

Rabu, 25 November 2020 | 13:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bionika, perusahaan pemula asal Indonesia yang berfokus pada solusi energi, menjadi pemenang pertama kategori transisi energi pada ajang kompetisi global, Shell LiveWire Top Ten Innovators Awards 2020.

Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia, Dian Andyasuri mengatakan, ajang kompetisi global untuk menemukan solusi inovatif diantara alumni Shell LiveWIRE tahun ini mengusung tema Creating a More Liveable World atau menciptakan dunia yang lebih layak huni.

"Tema tersebut, merupakan wujud dari semangat dan ambisi keberlanjutan Shell dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam segala aspek bisnisnya termasuk dalam memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, seperti yang diciptakan oleh Bionika, inovator muda Indonesia dibidang energi,” ujar Dian dalam keterangan persnya, Rabu (25/11/2020).

Top Ten Innovators Awards 2020 adalah bagian dari Shell LiveWIRE, sebuah platform atau wadah yang mendorong kewirausahaan generasi muda di seluruh dunia. Tahun ini, kompetisi global Top Ten Innovators Awards diikuti oleh 136 peserta dari 15 negara di dunia. Mereka adalah para wirausahawan muda yang menunjukan keunggulan berinovasi dalam menawarkan solusi untuk beragam permasalahsan dan tantang energi di dunia.

Dian mengatakan, terpilihnya Bionika yang merupakan alumni Shell LiveWire Indonesia 2019, sebagai juara di tingkat global untuk kategori transisi energi merupakan bukti generasi muda Indonesia menaruh perhatian besar terhadap solusi energi dengan melihat sumberdaya di sekeliling mereka.

"Bionika telah berhasil menunjukkan keunggulan inovasinya yaitu mengubah sampah menjadi listrik untuk membantu masyarakat pedesaan. Kami sangat bangga atas pencapaian Bionika dan akan terus mendukung perjalanan mereka agar menjadi pengusaha yang tangguh,” sambung Dian.

Bioreaktor hasil inovasi Bionika dapat mengubah limbah peternakan dan pertanian menjadi biogas dan mengonversinya menjadi listrik siap pakai, sehingga dengan teknologi biogas terintegrasi masyarakat pedesaan dapat mengakses energi bersih dengan mengubah sampah menjadi listrik.

"Saya sangat bangga atas prestasi generasi muda Indonesia dan berharap akan semakin banyak anak bangsa yang bersinar pada kompetisi-kompetisi global dan menjadi kebanggaan Indonesia. Ini adalah satu bentuk kontribusi mereka bagi pembangunan,” kata Dian.

Sesi penjurian dan pengambilan suara publik kompetisi Shell LiveWire Top Ten Innovators Awards 2020 dilakukan di 170 negara dengan total 27.000 suara yang menentukan kelompok juara dalam tiga kategori terpisah, yaitu transisi energi, lingkungan dan ekonomi sirkuler, dan kesejahteraan lokal.

Juara utama berhak atas hadiah sebesar US$ 20.000, sedangkan dua runner-up masing-masing akan mendapatkan hadiah US$ 10.000. Selain itu, outstanding achievement award sebesar US$ 10.000 juga diberikan kepada tim yang memiliki kontribusi khusus dalam penanggulangan dampak sosial ekonomi, langsung maupun tidak langsung, dari pandemi Covid-19.

