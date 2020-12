 First Media Gandeng Viu Sajikan Hiburan Terbaik di Smart TV Box

Selasa, 1 Desember 2020 | 15:43 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - First Media, salah satu pemimpin di industri penyedia Cable TV dan Fixed Broadband internet di Indonesia dioperasikan oleh PT Link Net Tbk menjalin kerja sama dengan Viu, penyedia layanan video streaming OTT pan-regional terdepan yang dioperasikan oleh Viu International Limited, menyajikan hiburan yang berkualitas, melalui konten terbaik yang berasal dari Korea, Thailand, Indonesia, dan negara Asia lainnya pada layanan First Media.

Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk, Marlo Budiman mengatakan, dengan popularitas drama Korea yang terus meningkat, dan pertumbuhan pelanggan Link Net yang signifikan, pihaknya bangga dapat menjadi penyedia layanan cable TV dan fixed broadband internet pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Viu.

"Sejalan dengan strategi First Media untuk meningkatkan jangkauan layanan dan menjadi one-stop best entertainment solution, kerja sama ini akan memperkaya pengalaman lebih dari 800.000 pelanggan First Media dalam mengakses konten hiburan, melalui tayangan drama Asia terbaik di layar TV. Kami berharap kolaborasi ini juga dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan para pelanggan setia kami akan konten drama Asia, khususnya drama Korea,” kata Marlo melalui virtual conference, Selasa, (1/12/2002).

Menurut Marlo, pelanggan First Media dapat menikmati beragam pilihan konten Asia terbaik dari Viu dengan pengalaman menonton yang lebih menarik, melalui Android Set-Top-Box (STB) terbaru, Smartbox X1 4K. Mulai tanggal 8 Desember 2020, pelanggan juga dapat mengakses channel promo Viu pada layanan cable TV First Media pada channel #511.

Bahkan, melalui kolaborasi ini, pelanggan First Media yang ingin berlangganan Viu Premium di bulan Desember 2020, akan mendapatkan penawaran spesial berupa Introductory Package untuk 1 bulan hanya dengan harga Rp 15.000 dan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran langganan Viu Premium, yang langsung dapat ditambahkan dalam tagihan First Media.

"Dengan internet berkecepatan tinggi dan koneksi yang stabil, pelanggan First Media kini dapat menikmati layanan Viu Premium yang menyuguhkan beragam drama terbaik di Asia,” ungkap marlo.

Adapun konten yang dimaksud, seperti Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Tale of the Nine Tailed, 18 Again, The Penthouse dan lainnya, serta beragam konten Viu Original dari Indonesia seperti Star, Stealer, My Bubble Tea, dan tentunya Pretty Little Liars, salah satu serial Viu Original terbaru yang memenangkan penghargaan Best TV Format Adaptation (Scripted) dari ContentAsia Awards 2020.

"Kami selalu berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi konsumen kami, dan First Media adalah mitra yang tepat karena kami memiliki semangat yang sama. Kerja sama ini akan memberikan pelanggan First Media kemudahan dalam menikmati konten terbaik Asia dan tayangan Viu Original,” pungkas Varun Mehta, Country Head Viu Indonesia.

Sumber:BeritaSatu.com