AtozGo Kenalkan Fitur Drive Thru Mal Pertama di Indonesia

Rabu, 2 Desember 2020 | 21:15 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi AtozGO, meluncurkan inovasi terbaru yang diberi nama AtozGO Mall, dengan mengusung konsep dine in your car dan drive thru. Konsep ini, diklaim merupakan yang pertama di Indonesia.

CEO AtozGO, Djunaedy Hermawanto mengatakan, fitur baru ini menawarkan konsep pesan di dalam mobil saja yang kemudian bisa disantap di dalam mobil ataupun langsung dibawa pulang.

"Cara pesannya juga cukup mudah, dimana pelanggan dapat memesan menu makanan melalui aplikasi AtozGO dengan klik fitur mal,” kata Djunaedy dalam keterangan persnya kepada Beritasatu.com, Rabu (2/12/2020).

Menurut Djunaedy, guna mengurangi interaksi fisik dan memperkecil risiko pemaparan virus Covid-19 melalui uang tunai, AtozGO memiliki pilihan metode pembayaran. Salah satunya dengan shopeepay.

"Setiap pembayaran transaksi AtozGO Mall dengan menggunakan shopeepay, akan memperoleh cashback 60 persen maksimum Rp10.000. Pelanggan dapat menikmati kesempatan ini sampai bulan Desember 2020,” paparnya.

Djunaedy menambahkan, berbeda dengan layanan pesan antar makanan digital lainnya, keunikan atozGO adalah berfokus pada layanan pengantaran jarak dekat disekitar pelanggan berada.

"Sebagian besar kurirnya jalan kaki sehingga lebih hemat, cepat dan efisien karena tidak membutuhkan parkir. Selain itu, AtozGO juga menampung tenaga kerja tanpa harus memiliki kendaraan,” tambahnya.

Menurut Djunaedy, selain pengantaran pembelian makanan, AtozGO juga membantu pelanggan membeli berbagai barang keperluan disekitarnya serta jasa-jasa yang relevan. "Seperti membersihkan kantor atau apartemen, serta penyemprotan disinfektan,” tandas Djunaedy.

