Akses TIK Tingkatkan Kualitas Hidup Penyandang Difabel

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya bagi penyandang disabilitas.

Menkominfo juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial (Kemsos) atas peringatan HDI 2020 dengan tema Membangun Kembali Kehidupan yang Lebih Baik, Lebih Inklusif, Lebih Aksesibel dan Berkelanjutan Disaat dan Pasca Pandemi Covid-19.

Tema tersebut sejalan dengan peta jalan transformasi digital yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Kominfo, di mana salah satu inisiatifnya adalah meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk penyandang difabel.

Menurut Menkominfo, ketersediaan akses tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penyandang difabel, termasuk akses untuk layanan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja serta membuka peluang partisipasi di bidang ekonomi, budaya, dan sosial di masyarakat.

"Kementerian Kominfo terus mendukung lahirnya lebih banyak forum-forum publik dan kanal yang melibatkan kalangan difabel secara aktif. Mari kita perkuat solidaritas dan mengajak kalangan difabel untuk turut mengambil bagian integral dalam membangun bangsa,” ujar Menteri Johnny dalam Pengumuman Pemenang Kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional untuk Disabilitas secara daring, Kamis (3/12/2020).

Menkominfo juga menyatakan peringatan HDI 2020 menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air tanpa terkecuali.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia; no one should be left behind, tidak ada yang ditinggal di belakang,” ujar Menkominfo.

