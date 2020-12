Ovento Bantu Pelaku UMKM Kembangkan Usaha

Minggu, 6 Desember 2020 | 10:53 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ovento, marketplace peluang usaha terintegrasi untuk kebutuhan akusisi waralaba atau franchise, keagenan dan lisensi, mendukung upaya pemerintah mengoptimalkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Ide cemerlang ini berawal dari pengalaman tim Ovento yang kesulitan membuka franchise boba di Jakarta. Karena sulitnya akses informasi dan proses akuisisi tersebut, timbul ide untuk membuat marketplace terintegrasi dengan metode yang terstandarisasi dan linear,” ujar Founder dan CEO Ovento, Yoshiki Rafi Rachmadi, kepada Beritasatu.com, Minggu (6/12/2020).

Yoshiki menjelaskan, awal berdirinya Ovento sebagai marketplace, tim Ovento sempat melakukan penelitian industri waralaba dan peluang usaha eksibisi dan pameran ternama di Indonesia.

"Dalam riset tersebut, kami melakukan survei tentang potensi marketplace peluang usaha, dan kami melihat peluang yang besar, dimana 96 persen dari responden tertarik menggunakan marketplace untuk membeli lisensi peluang usaha dan waralaba. Disinilah, Ovento melihat kesempatan besar untuk membuat ekosistem yang dapat membantu ekspansi UMKM, wirausahawan dan pengusaha,” jelasnya.

Ovento sendiri, memiliki lima pilar produk yang sangat penting. Pertama, data analitik yang merupakan fitur dimana penjual peluang usaha atau vendor dapat melihat data pengunjung, permohonan, dan juga pembatalan.

Kedua, gateway pembayaran aman, dengan opsi pembayaran fleksibel. Pembeli dapat memilih opsi pembayaran di Ovento dengan menggunakan kartu debit atau kredit, virtual account semua bank besar, dan Kredivo (jika berlaku). "Untuk penjual, mereka dapat mengatur pembayaran peluang usaha sesuai keinginan mereka dengan implementasi instalasi," jelas Yoshiki.

Ketiga, dengan telahnya mitra dengan privyID, Ovento berhasil mengintegrasikan sistem e-signing kepada marketplace waralaba ini. Penjual dan pembeli sekarang dapat melakukan tanda tangan dokumen MoU dan PKS yang sudah disahkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008).

Keempat, ada juga fitur instant messaging, yang akan membantu komunikasi antara calon pembeli dan penjual. "Di sini kedua belah pihak dapat berdiskusi mengenai prospek lokasi dan negosiasi selanjutnya," tandas Yoshiki.

Kelima, dengan adanya pencarian properti, calon pembeli peluang usaha dapat melihat lokasi properti yang ideal untuk membuka cabang usahanya, dan profil properti tersebut bisa dikirim kepada penjual melalui instant message Ovento dimana proses ini akan jauh lebih efisien untuk pemilihan lokasi idaman kedua pihak.

Disamping membuat marketplace ini, kata Yoshiki, tim Ovento juga bertujuan untuk memberi edukasi mengenai the new norm of franchising and venture opportunities, karena banyaknya proses akuisisi yang ketinggalan jaman dan tidak transparan. "Kami ingin membimbing transparansi kepada masyarakat untuk investasi yang aman dan terjamin," ujar Yoshiki.

Yoshiki menambahkan, Ovento yakin dengan menyediakan marketplace yang aman dan terjamin, dapat membantu peluang usaha di Indonesia berkembang dan berekspansi ke luar negeri, terutama di segmen UMKM di daerah-daerah terpencil.

"Kedepan, Ovento ingin berafiliasi dengan pemerintah daerah untuk mencari para UMKM yang mempunyai prospek bisnis model yang baik, dan membantu mereka berekspansi ke seluruh pelosok di seluruh Indonesia bahkan luar negeri," tegas Yoshiki.

Sumber:BeritaSatu.com